Cateriano sobre designación de Martín Ruggiero: “No me equivoqué porque su trabajo ha sido positivo”

Pedro Cateriano habló sobre los cuestionamientos que recibió desde un inicio por la designación de Martín Ruggiero como ministro de Trabajo pese a su nula experiencia en el sector público.

Ello luego de que el Congreso de la República le negó la confianza al gabinete ministerial que conformó con miras de continuar en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) y promover la reactivación económica.

“Ya estaba ya nombrado y no lo podía sacar. De otro lado, pienso que no me he equivocado porque el trabajo que ha hecho en estos pocos días el señor Ruggiero ha sido positivo. Pese a ser brevísima (su gestión), ha colaborado intensamente”, señaló Cateriano Bellido en diálogo con RPP.

Agregó que el renunciante titular del MTPE no tuvo la oportunidad de darse a conocer. Cabe resaltar que su primera y única intervención en una conferencia presidencial se dio el pasado 22 de julio.

El saliente primer ministro también destacó la labor de Rafael Belaunde Llosa como ministro de Energía y Minas, sobre todo en tratar de solucionar el problema en Espinar, Cusco.

En esa línea, rechazó que lo hayan calificado como “defensor de la Confiep”, ya que en su discurso de presentación ante el Parlamento promovió un enfoque pro minero, hecho que fue criticado por ciertas bancadas, como el Frente Amplio y Frepap.

“(Nombrarme así) es tener una completa desinformación sobre mi pasado político. En ningún momento he apoyado comunicados gremiales de esa institución. Por el contrario, he criticado su silencio durante la dictadura de Alberto Fujimori”, manifestó Cateriano.

Añadió que lo único que hizo fue defender sus principios. “Creo en una economía libre y en la empresa privada como fuente generadora de riqueza. La única manera en la que vamos a poder desterrar la pobreza es creando más empleo, más minas, construyendo más puertos, pero con una economía que no dañe el medio ambiente y no paralice las inversiones”, puntualizó.

