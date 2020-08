Pedro Cateriano no aceptó cambiar a Benavides y su gabinete cayó

Por: Henry Cotos, Pamela Palacios y Diego Quispe

Pedro Cateriano confirmó a La República que el presidente del Congreso, Manuel Merino, le advirtió el miércoles 29 de julio que el voto de confianza para su gabinete ministerial dependía de que retire del cargo al ministro de Educación, Martín Benavides.

“Me llamó el presidente Merino de Lama por teléfono y me dijo que necesitaba hablar conmigo de manera urgente, el día viernes. Fui al Congreso, ingresé a la oficina de la Presidencia y me recibió”, relató.

PUEDES VER Un Congreso no puede ser disuelto en su último año de mandato

Merino le advirtió que “no hay consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación, que ha sido ratificado”.

“Yo le dije: ‘Es una decisión de ustedes. Lo único que te recuerdo es lo que ocurrió con Fernando Belaunde en su primer gobierno’. Luego retorné a Palacio de Gobierno y le comenté al presidente Martín Vizcarra el tenor de la conversación”, contó el premier. Se refirió a las censuras a los ministros de Belaunde.

Fue la única reunión que tuvieron Merino y Cateriano sobre ese tema.

Al día siguiente, el Congreso aprobó con 94 votos interpelar al ministro Benavides. Cateriano había cuestionado las interpelaciones en plena crisis sanitaria, pero no le hicieron caso.

Dos días después, el gabinete ministerial se presentó ante el Pleno para pedir el voto de confianza. La sesión, como se sabe, duró casi veinte horas.

A las 5: 30 de la mañana del martes 4, el premier dio sus alegatos finales.

PUEDES VER Ministros llegaron a Palacio de Gobierno tras negación del voto de confianza al gabinete Cateriano

"He venido con mi gabinete en circunstancias complejas. A mí se me advirtió que no había consenso en la ratificación de la confianza al ministro de Educación", manifestó mirando al presidente del Congreso.

Y agregó a su intervención: "Pero lo que no acepto es que se me amenace. ¡Esa es una actitud que no se condice con las prácticas democráticas!".

Así culminó su ponencia, dejó el podio y fue a despedirse en silencio de los miembros de la Mesa Directiva.

Luego, la cuestión de confianza fue rechazada con 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. Solo el Partido Morado (PM) y Somos Perú (SP) apoyaron en bloque. A esa línea se sumaron doce legisladores de Fuerza Popular (FP), cuatro de Acción Popular (AP) y uno de Unión por el Perú (UPP).

En contra estuvieron todos los congresistas de Podemos Perú, Frepap y Frente Amplio, 11 de UPP, siete de Acción Popular y dos de Fuerza Popular. Mientras que en Alianza para el Progreso (APP) votaron en bloque y abstención.

Aún es incierto qué bancadas demandaron la salida del ministro de Educación. Este diario llamó y escribió por teléfono a Merino, pero no contestó la pregunta al cierre de esta nota. Básicamente distribuyó un comunicado por WhatsApp anunciando que esperan que el próximo gabinete se enfoque en la pandemia.

Intervenciones y razones

Las bancadas de UPP, Frente Amplio y Frepap no otorgaron la investidura porque consideraron que el mensaje del premier se enfocó demasiado en el relanzamiento económico y la minería, y no enfatizó como esperaban en las medidas para contrarrestar el coronavirus.

PUEDES VER Martín Vizcarra anuncia conformación de nuevo gabinete ministerial

“Estamos esperando la respuesta de Cateriano, pero no creo que sean satisfactorias. El tema de la pandemia ha quedado de fondo y debió de subrayarse”, había escrito Rocío Silva Santisteban, del FA, a este diario la noche del último lunes.

Mientras que la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, criticó que ningún ministro haya formulado soluciones al conflicto minero en Espinar, Cusco. Fuentes del Congreso afirmaron que la parlamentaria le adelantó personalmente a Cateriano que su bancada no iba a respaldar a su gabinete.

Podemos, en cambio, reflejó otras razones, según la intervención de José Luna Morales. "Podemos no nota cambios para darle la confianza. Este gabinete no demuestra los cambios que necesitamos y es una falta de respeto a este Congreso", exclamó en la sesión del Pleno.

¿A qué cambios ministeriales se refería? El congresista no respondió la pregunta al cierre de esta nota. Luna Morales es hijo de José Luna Gálvez, fundador de Podemos y de la Universidad Privada Telesup. Este centro de estudios cuenta con la licencia denegada por Sunedu.

Su colega de bancada, el congresista Carlos Almerí, se excusó alegando que “el Congreso ha tratado de hacer las cosas bien, pero el Ejecutivo las entrampó”.

Postura en AP

En el caso de Acción Popular, el congresista Luis Roel había deslizado la posibilidad de que el entonces ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde, no siga en el cargo. “El ministro ha dicho que va a ir este viernes a Espinar, puede ser que este viernes ya no sea ministro. Ha entendido mal”, alertó.

Su portavoz alterno, Ricardo Burga, dijo a este diario que era inconcebible que Cateriano acuda a pedir la confianza teniendo en su gabinete a Benavides. “Si yo soy premier y tengo un ministro que tiene una interpelación aprobada con 94 votos a favor y que es muy posible que lo censuren le pido que dé un paso al costado”, dijo.

El vocero acciopopulista Otto Guibovich, en cambio, refutó que su bancada haya ocasionado la caída de los ministros: "No es culpa de Acción Popular. Si alcanzaste 37 de 130 votos, también tienes que asumir la responsabilidad. No pueden decir que es una irresponsabilidad haber votado a conciencia".

Ante los trascendidos que vinculaban a Acción Popular a una línea contraria a la Sunedu, Raúl Diez Canseco, precandidato acciopopulista, rechazó tales especulaciones. "No tengo nada en contra de la reforma universitaria. No tengo injerencia en los votos", sostuvo.

PUEDES VER Los 19 días de Pedro Cateriano como primer ministro de Vizcarra

En Alianza para el Progreso, por su parte, el último sábado, sus congresistas habían votado en bloque a favor de interpelar al titular del Minedu. Y también votaron en bloque, pero en abstención, en la investidura a Cateriano y su gabinete ministerial.

Su vocero Fernando Meléndez rechazó que la negativa a los ministros sea una señal de oposición a la reforma universitaria. "Las abstenciones responden a un tema partidario que se decidió en la bancada. Decidimos escucharlo para tomar una decisión y al final optamos por la abstención. Nosotros creemos que Cateriano ha sido irrespetuoso al final de la sesión", refirió.

No es la primera vez que los votos de estas agrupaciones marcan una pauta importante en el Pleno. El 5 de julio, con el proyecto de la contrarreforma de la inmunidad, que también generó una crisis política, el dictamen fue impulsado por Burga, secundado por sus colegas de APP y Podemos Perú.

Cuando Cateriano asumió el cargo de premier, se comunicó con el presidente de APP, César Acuña, y el vocero de Podemos, Daniel Urresti, para buscar consensos. Incluso, luego, el primer ministro expresó ante la prensa que uno de sus objetivos era que en las elecciones generales del 2021 haya reglas claras y se refirió a las tachas que hubo en anteriores procesos contra Acuña y Urresti. Sostuvo que ello no debía repetirse.

Sin embargo, estas agrupaciones le dieron la espalda.

Insensibilidad e intereses en el Congreso

Para el abogado y docente en la PUCP Ernesto de la Jara, “gran parte de este Congreso pasará a la historia por su irresponsabilidad y falta de empatía con miles de muertos y contagiados que hay en el país”. “En plena pandemia le negó la confianza a un gabinete nombrado por un presidente que tiene 60% de aprobación”, sostuvo.

PUEDES VER Congreso exhorta a Vizcarra que en conformación del gabinete se priorice la emergencia sanitaria

De la Jara explicó que se puede discrepar con diversos puntos que planteó Cateriano ante el Congreso. “Pero creo que nada como para justificar que por primera vez en la historia del país se le niegue la investidura a un gabinete. Y esto en un momento en el que tenemos más de 40 mil muertos por una pandemia, la economía en ruinas y estamos en vísperas de iniciar un proceso electoral. ¿Qué explica entonces lo Ocurrido? En el caso de muchos congresistas, el chantaje no aceptado para que se sacara al ministro de Educación por lo de Sunedu y la reforma universitaria (...) es la venganza frente a Vizcarra”, zanjó.

Reacciones

Rennán Espinoza, congresista de Somos Perú

“Esto es un retroceso, volver a invocar a un nuevo gabinete. Es una pena que la postura de algunas bancadas no sean las más adecuadas... (En Somos Perú) no estamos de acuerdo con el resultado”.

Verónika Mendoza, presidenta de Nuevo Perú

“Es momento de escuchar a las familias del Perú, asumir la verdadera dimensión de la crisis. Eso no pasa por ‘destrabar la minería’ a toda costa, sino por un bono mensual en las regiones en cuarentena”.

Lenin Checco, vocero del Frente Amplio

“Las pequeñas empresas no han sido beneficiadas, la pequeña agricultura no ha sido vista como un potencial, continúa su política de despidos con la suspensión perfecta”.

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular

“La decisión de negar el voto de confianza es un despropósito. Creo que en la bancada de Acción Popular ha faltado mayor coordinación y coherencia en estos momentos difíciles que vive el Perú”.

Enfoque

Decidieron sus votos antes de oír al premier

Jeffrey Radzinsky, Grupo Fides Perú

A la profunda crisis que tenemos se abona una nueva convulsión política, la del gabinete. ¿Qué va a suceder? Toca ver quién será el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

A medida que se acerquen las Elecciones Generales 2021 aumentará la confrontación política, de manera sectorial para perfilar posicionamientos electorales. La dinámica de la campaña lo que hace es asomar los antagonismos. Y es sumamente complejo gobernar cuando no se tiene una bancada.

La confianza ha sido denegada, es constitucional, así como es evidente que la inestabilidad se multiplica. Más allá de las críticas a la presentación de Pedro Cateriano ante el Congreso, ya es recurrente que en la política nacional los votos de las bancadas estén decididos, independiente de lo que diga el premier.

Me parece acertado que el presidente Vizcarra respalde la reforma universitaria en marcha, luego de la caída del gabinete. Si bien tiene tres días para recomponerlo, sería adecuado que lo haga antes porque los vacíos de poder afectan a la gestión pública.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.