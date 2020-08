El aún titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, contó que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, lo invitó a ser parte de su lista al Congreso en las últimas elecciones 2020.

En efecto, el saliente primer ministro reveló que Acuña le pidió acompañarlo en su agrupación y ser parte de los congresistas de APP. No obstante, Cateriano dijo que no aceptó y que le agradeció “amablemente”.

“Ya declaré sobre mi conversación con el señor César Acuña. No tengo cercanía política con él en 3 o 4 oportunidades. En 2 de ellas me pidió colaborar con él. Inclusive me pidió en las últimas elecciones postular al Congreso integrando su lista. Yo decliné y le agradecí amablemente”, declaró este miércoles en Canal N.

En esa misma línea, ratificó que luego de reunirse con César Acuña este le dijo, de manera voluntaria, que lo apoyaría en su gestión por lo que Cateriano Bellido “interpretó” que APP le daría el voto de confianza el pasado martes en el Parlamento.

“Llamé al señor César Acuña cuando yo inicié la ronda de conversaciones y sin que yo le pidiera nada de él nació y me dijo que me apoyarían en esta gestión no solo por intereses nacional, sino que iban a participar en la ronda. Yo lo interpreté de esa forma”, expresó.

