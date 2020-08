Por Carlos Rosales

El saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sostuvo que la bancada del Frepap -la cual no le otorgó la confianza- es “una agrupación fanática religiosa que tiene un desconocimiento absoluto de cómo funcionan las instituciones”.

En ese sentido, María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, rechazó “tajantemente” las declaraciones de Cateriano Bellido, incidiendo en que justamente por eso el nuevo(a) presidente del Consejo de Ministros debe ser conciliador y no alguien que dañe “la honorabilidad de una organización política”.

- ¿Cómo responde el Frepap a las declaraciones de Pedro Cateriano?

Primero, decirle al señor Cateriano que el Perú es un país laico, que la Constitución establece claramente la libertad de credo y la libertad de culto. Somos como cualquier ciudadano peruano, con derecho que el pueblo nos ha otorgado. Nosotros esperamos la luz verde del pueblo y somos su voz en el Congreso.

- ¿No se consideran, entonces, una agrupación “fanática religiosa”?

Rechazamos tajantemente esas afirmaciones y esas declaraciones que en nada ayuda a consolidar un país con una visión de futuro donde todos nos miremos con igualdad de derecho.

- ¿Por qué no le dieron la confianza al gabinete Cateriano?

Nosotros cuando nos reunimos con el señor Cateriano le hicimos ver algunos planteamientos. La idea era que él lleve un gabinete fortalecido. En este caso ya había observaciones sobre el ministro de Educación, de Trabajo, entonces en la reunión le planteamos varios puntos. Se lo hicimos ver al Gobierno desde la gestión del premier Zeballos. Esto no se nos ocurrió de la noche a la mañana, fue parte de una evaluación.

- ¿Influyó el discurso?

Él vino al Congreso a dar cifras como si recién estuviese empezando el Gobierno, cuando ya estamos a un año de culminar. Necesitamos respuestas rápidas. Hay personas que se están endeudando de por vida por salvar a sus familiares y ellos son nuestra prioridad.

- El presidente Martín Vizcarra habló de intereses particulares…

El Ejecutivo no puede estar en competencia con el Legislativo. Ahora sale el presidente a decir que hubo chantajes. ¿Para qué lo vamos a chantajear? Nosotros no necesitamos nada de ellos. Nosotros somos un partido político que hemos vino trabajando y tratando de superar dificultades.

- Por todo lo expresado, incido, ¿ustedes votaron a conciencia?

Nosotros somos un partido transparente, honesto. Nadie nos va a condicionar nuestro voto, por ello rechazamos tajantemente que seamos parte de una extorsión. Nosotros tomamos una decisión evaluando los pros y los contras, lo que le conviene al país, no a las empresas. Rechazo totalmente las versiones vertidas en un país que está siendo azotado por la pandemia, en donde sale alegremente el premier a decir que somos un grupo fanático. No. Estos meses hemos demostrado que no somos fanáticos, que no vamos al Congreso a decirle a la que oren. No, porque somos respetuosos de un país laico.

- ¿Para el Frepap cómo tendría que ser el perfil del nuevo(a) premier?

Conciliador. Tiene que conciliar y ser técnico. Además, debe tender puentes a las comunidades, que vaya a las regiones y recoja las problemáticas a nivel nacional. Eso es lo que quieren las personas, no un señor que venga a dañar la honorabilidad de una organización política.

