“Acuña le ofreció apoyo a Cateriano en su gestión, pero no sobre voto de confianza”, afirma Omonte

Carmen Omonte, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), comentó que su agrupación parlamentaria sí tenía conocimiento de que César Acuña y Pedro Cateriano habían dialogado antes de la presentación del gabinete ministerial, el pasado lunes 3 de agosto.

“Sabíamos de la conversación (...) Acuña le ofreció apoyo en su gestión (pero) no se habló en específico del voto de confianza”, aclaró la congresista en diálogo con Canal N.

Las declaraciones de Omonte se dieron luego de que Cateriano Bellido contó este miércoles 5 que el líder de APP, mediante una llamada telefónica, le mostró su apoyo para que se desempeñe como primer ministro.

“Cuando yo inicié las rondas de diálogo, invité naturalmente a Alianza para el Progreso, al partido del señor Acuña. Él me felicitó y me dijo que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada, que planteara un acuerdo. Eso ocurrió”, señaló el saliente jefe del gabinete ministerial.

Sobre ello, Carmen Omonte explicó que no se podía ofrecer que estarían a favor de la confianza sin haberlo escuchado, que hubo una voluntad de colaborar, pero no de entregar “un cheque en blanco”.

Por último, la legisladora de APP habló sobre el voto de su bancada respecto a la confianza, que fue en abstención.

“En nuestro caso, había desacuerdos en cuanto a los planteamientos del discurso que dio Cateriano”, expresó Omonte.

En esa línea, rechazó un presunto “chantaje político” que hubo entorno al voto de confianza, como lo dieron a entrever Pedro Cateriano e incluso Martín Vizcarra en su pronunciamiento del pasado martes 4 de agosto.

“Desde que iniciamos nuestra actividad, Alianza para el Progreso ha hecho el esfuerzo de tener siempre una posición en unidad, colectiva. En este caso la decisión ha sido producto de un debate interno y democrático”, subrayó.

