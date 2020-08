César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, rechazó haberle prometido al aún primer ministro, Pedro Cateriano, los votos de la bancada de su partido para otorgarle la confianza como jefe del gabinete ministerial del presidente de la República, Martín Vizcarra.

En un pronunciamiento en Twitter, el también dueño de la Universidad César Vallejo sostuvo que Cateriano “no convenció” a la representación nacional reunida en el Pleno entre el 3 y 4 de agosto últimos, por lo que no obtuvo la confianza solicitada.

“En ningún momento le prometí los votos de confianza porque los votos no se negocian. Lamentablemente su discurso tan alejado de nuestra realidad no convenció a la bancada de APP así como a más de 90 congresistas de diversas bancadas”, indicó en sus redes sociales el excandidato presidencial.

La respuesta de César Acuña se da luego de que Cateriano manifestara en entrevista con Radio Santa Rosa que pecó “de ingenuo” al creer en el líder de Alianza Para el Progreso.

“Cuando yo inicié la ronda de diálogo, invité naturalmente a APP, al partido del señor Acuña. Él me felicitó y me dijo que que me iban a apoyar sin que yo le pidiera nada”, indicó Cateriano en el referido medio.

En diálogo con La República, el todavía jefe del gabinete ministerial señaló:

“Lo que no consideré fue que Acción Popular y APP iban a tener esa oposición radical. Eso, ciertamente, no lo calculé. Ahí sí puedo haber cometido un error, a pesar de que puse todos mis esfuerzos [...] En una situación de emergencia como esta, no pensé que AP y APP se iban a comportar de esa forma conmigo”, señaló Pedro Cateriano.

