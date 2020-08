Pedro Cateriano: “Merino de Lama me dijo que se cuestiona la presencia del ministro de Educación”

El presidente, Martín Vizcarra, aceptó la decisión del Congreso de no otorgarle la confianza al gabinete de Pedro Cateriano y anunció a un nuevo equipo ministerial “en el plazo que establece la ley”.

Aunque no lo dijo directamente, dejó en claro que hubo presiones -no dijo de parte de quién- para intercambiar el voto por la salida de Martín Benavides, del Ministerio de Educación.

Vizcarra señaló en su mensaje de hoy: “Ayer, mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de gobierno propuesta -que con total apertura recibimos- sin decirlo hacían prevalecer exigencias particulares, a los cuales no cederemos”. Y añadió: “El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria, porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad, la reforma universitaria no se negocia”.

¿A qué se refería el presidente?

Hubo varias menciones al tema de Benavides durante el debate en el Congreso. Pero hay un hecho previo que ayuda a comprender mejor a qué situación hizo alusión el jefe de Estado.

La historia la contó el propio Cateriano a La República: “A mí me llamó por teléfono el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y me dijo que necesitaba hablar conmigo de manera urgente, el día viernes. Yo le dije que estaba en mi oficina, pero le dije que podía ir a la suya”.

PUEDES VER: Comisión Chehade aprueba que cúpulas de partidos puedan decidir las listas de candidatos

Cateriano añadió: “Yo fui al Congreso, ingresé a la oficina de la presidencia, (Merino de Lama) me recibió y me dijo abiertamente: ‘hay un problema, no hay consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación, que ha sido ratificado’. Yo le dije que esa era una decisión de ellos y le recordé lo que ocurrió con Belaunde en su primer gobierno y las consecuencias de la inestabilidad política de ese entonces”.

Luego de la conversación, breve, Cateriano regresó a Palacio para comunicarle al presidente Vizcarra el tenor del intercambio.

“En mi intervención final en el debate, señalé de que fui advertido de que la presencia de Benavides era complicada. En el Pleno no mencioné a Merino de Lama , pero lo miré a los ojos fijamente. Fue la única conversación que tuve sobre este tema”, dijo Cateriano a este diario.

Mañana en la versión impresa de La República, una edición especial sobre la nueva crisis política.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.