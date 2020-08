El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano se convirtió en el primer titular de este despacho al que el Congreso le niega el voto de confianza junto a su gabinete el día de su presentación, desde el retorno de la democracia.

Al amanecer de este 4 de agosto, los 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones de la representación nacional, sentenciaron la gestión de Cateriano, que duró solo 19 días.

Cronología de la corta gestión de Pedro Cateriano

Nombramiento: 15 de julio de 2020

El pasado miércoles 15 de julio del 2020, el presidente Martín Vizcarra designó al también abogado como nuevo primer ministro a través de la Resolución Suprema N° 055-2020-PCM. Sus metas estaban puestas en acelerar la recuperación económica y hacer frente a la pandemia.

“He aceptado la invitación del presidente Martín Vizcarra para ocupar la presidencia del consejo de ministros. Ofrezco: sudor, honestidad y conducta democrática por un Perú más justo y libre”, manifestó en su cuenta de Twitter el reemplazo de Vicente Zeballos.

Su llegada, en un momento clave para el país, parecía poner paños fríos a la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo al tratar de conseguir alianzas con las distintas fuerzas políticas.

Las críticas a Martín Ruggiero

Ese mismo día, antes de la juramentación del gabinete Cateriano, los cuestionamientos a su equipo de trabajo no tardaron en llegar por la presencia de Martín Ruggiero al mando de la cartera de Trabajo.

Su nombramiento fue comentado debido a dos razones: en primer lugar, Ruggiero no contaba con experiencia laboral en el sector público; y, en segundo lugar, sus vínculos con el estudio de abogados Payet Rey Cauvi Pérez, que asesoró a Odebrecht.

“El hecho de haber sido abogado de una empresa privada no se presume como un hecho delictivo. Necesitamos energía y acción. Esta etapa va a requerir mucho trabajo y en ese sentido es el reto de Ruggiero en el sector. No ha recibido sobornos, no tiene investigación fiscal. Garantizo su idoneidad de su comportamiento”, resaltó el jefe de Gabinete en entrevista con Canal N.

Diálogo con las bancadas: del 18 al 21 de julio de 2020

Tres días después de su designación, el 18 de julio, Cateriano inició tres rondas de diálogo con las agrupaciones del parlamento.

Una de las primeras en darle el visto bueno al jefe del gabinete ministerial fue Fuerza Popular, suyos representantes dijeron que la cita fue positiva y un buen comienzo en el diálogo con el Ejecutivo, por coincidir con su política de apoyo a la empresa privada.

Lo mismo ocurrió con el Partido Morado, Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular y Somos Perú.

Con el Frente Amplio, sin embargo, hubo una pequeña discrepancia, ya que el Ejecutivo rechazó su propuesta para la regulación del precio de los medicamentos.

“Nos dijeron que esta medida sería nociva, que generaría un mercado negro, eso no es verdad, en otros países de la región se aplica”, indicó en su momento Marco Arana.

Solo la bancada de Unión Por el Perú rechazó reunirse con el premier.

“No conozco a un político que vaya a autoflagelarse”: 28 de julio de 2020

El último 28 de julio, luego del mensaje a la nación de Martín Vizcarra, Cateriano respondió a los legisladores que recriminaron el discurso presidencial por carecer de autocrítica.

“La crítica constructiva y destructiva la escuchamos permanentemente. Naturalmente he tomado la debida nota de las críticas constructivas y, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente en ampliar las explicaciones en el mensaje que daré y ocurrirá un debate parlamentario. Eso ocurrirá. Ahora, no conozco un político que vaya a autoflagelarse como quieren algunos adversarios. Eso en política, no existe”, aseguró.

Caso Martín Benavides: del 29 de julio al 01 de agosto

Uno de los factores que habría llevado al Legislativo a rechazar la cuestión confianza se encontraría en la permanencia del ministro de Educación Martín Benavides, a quien se le cuestionó la fallida compra de tablets para niños de zonas rurales, la cual que quedó sin efecto el último 29 de julio por la falta de una carta fianza de parte de la empresa Topsale SAC.

Dos días después, el Parlamento aprobó con 94 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones la interpelación a Benavides por el proceso de licenciamientos a dos universidades cuando se desempeñaba como titular de la Superintendencia Nacional de Universidades (Sunedu).

El 1 de agosto, Cateriano defendió al titular del Minedu, asegurando que este había defendido la reforma universitaria con el objetivo de consolidarla.

Presentación ante el Congreso: 3 de agosto

Pedro Cateriano se presentó ante el Pleno del Legislativo junto a su gabinete para solicitar la confianza de la representación nacional.

En total, fueron unas tres horas de exposición de las políticas de su gestión, que se rigieron por un llamado a la unidad a la clase política.

“Hoy, como nunca, debemos actuar como un solo puño para salir adelante ante la adversidad”, dijo el ex primer ministro, con la voz quebrada.

¿Qué factores llevaron a que el Congreso negará el voto de confianza a Pedro Cateriano?

Tres especialistas consultados por La República sostienen que la decisión de los legisladores obedece a varios factores, como el discurso en favor a las grandes empresas, no abordar las vidas perdidas en el país, las demandas de un grupo de parlamentarios y la ausencia de representación del gobierno dentro del Parlamento.

“El abandono del espacio parlamentario por parte del gobierno de Vizcarra al no haber presentado lista parlamentaria a las elecciones le está pasando factura. Por otro lado, hay algunos intereses de un de algunos sectores del parlamento por remover de su puesto de algunos funcionarios como el ministro de educación”, sostiene el analista José Carlos Requena.

Vizcarra anunció la disolución del Congreso el 30 de septiembre. (Foto: DW)

El analista señaló que el tema Ruggiero y el discurso minero fue algo marginal y que caló solo en algunas fuerzas políticas.

En contraparte, Nelson Manrique sí consideró que el discurso del titular de la cartera de Trabajo “estaba orientado a defender las regalías de las grandes empresa”, algo que no convenció a la izquierda.

¿Quién es el responsable de esta situación?

Tanto como Requena como Manrique consideran que Martín Vizcarra es el responsable político de esta crisis.

“El que pierde más y se queda más aislado es el señor Vizcarra. Yo creo que la puesta del presidente por prescindir del Congreso para gobernar es la que principalmente pierde. Está pagando la factura porque por el cómo trato al espacio parlamentario tras el 30 de septiembre”, sostuvo Requena.

“El presidente Vizcarra es el culpable de esta situación, ya que fue él quien aprobó este discurso”, agregó Manrique.

Por su parte, el historiador Michael Mendieta indicó que la responsabilidad de la inestabilidad política es compartida, ya sea por parte de Pedro Cateriano, al no haber concretado algunos temas particulares como reconocer la existencia de un rebrote del coronavirus, como del Congreso al defender intereses particulares.

En esa misma línea, propone que es importante una reforma constitucional que elimine el voto de confianza pero sí mantener la Censura e interpelación.