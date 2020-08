Voto de confianza Pedro Cateriano | El presidente de la República, Martín Vizcarra, emitió un pronunciamiento, este martes 4, tras la decisión del Pleno del Congreso de no conceder el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Pedro Cateriano. Ante ello, el mandatario respondió al Legislativo que la reforma universitaria “no se negocia”.

“El cálculo político, que no busca el bienestar de la población, no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares, no nos harán retroceder. Seguiremos impulsando la reforma universitaria. La reforma no se negocia”, exclamó.

“Negar la confianza a un gabinete renovado, que ha promovido el diálogo, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria”, agregó. Asimismo, el jefe de Estado resaltó que no es momento, “ni ningún otro, para jugar con el destino del país”.

En consecuencia con la decisión del Legislativo, Martín Vizcarra continuará conforme está establecido en la Constitución y afirmó que reorganizará un nuevo Gabinete Ministerial.

“Conformaré un nuevo gabinete en el plazo que indica la ley. Seguiremos adelante para generar un crecimiento equitativo, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción”, acotó.

“No vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía. Agradezco a Pedro Cateriano. Y me apena que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años, la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes”, concluyó Vizcarra Cornejo.

Como se recuerda, la mañana de este martes 4, con 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones, el Pleno del Parlamento negó el voto de investidura a Pedro Cateriano y, por tanto, éste dejará de fungir como presidente del Consejo de Ministros.

De acuerdo a la Carta Magna, el presidente de la República tiene un plazo de 72 horas para aceptar la renuncia de los ministros tras no recibir el voto de confianza. No obstante, no hay un plazo para que el mandatario pueda recomponer el Gabinete Ministerial.

