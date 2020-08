Vizcarra responde al Congreso: “La reforma universitaria no se negocia”

Voto de confianza Pedro Cateriano | El presidente de la República, Martín Vizcarra, emitió un pronunciamiento, este martes 4, tras la decisión del Pleno del Congreso de no conceder el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Pedro Cateriano.

Ante ello, Martín Vizcarra respondió al Congreso alegando que la reforma universitaria “no se negocia”.

“El cálculo político, que no busca el bienestar de la población, no será aceptado. Los acomodos bajo intereses particulares, no nos harán retroceder. Seguiremos impulsando la reforma universitaria. La reforma no se negocia”, exclamó.

“Negar la confianza a un gabinete renovado, que ha promovido el diálogo, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria”, agregó.

Asimismo, el jefe de Estado resaltó que no es momento, “ni ningún otro, para jugar con el destino del país”.

Nota en desarrollo.