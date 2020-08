José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, pidió al Ejecutivo y Legislativo dejar atrás los desacuerdos y diferencias para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

Ello luego de que el Congreso le negó el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano, quien solo permaneció 19 días en el cargo.

“Ante la crisis política, es necesario un sentido de responsabilidad, unión y solidaridad. (...) Sumemos todos nuestros recursos, capacidades y energías para enfrentar la emergencia, que es una amenaza común”, señaló Lecares a través de las redes sociales.

Por otra parte, comentó que durante el año 2019 hasta la fecha, el Poder Judicial ha remitido a la Junta Nacional de Justicia una relación de 61 magistrados con pedido de destitución, para que la JNJ defina sus permanencias en el sistema de justicia.

“La puesta en marcha del plan estratégico al 2030 del PJ conlleva a reafirmar nuestra voluntad de reconciliación con la ciudadanía, cuyo primer desafío es alcanzar niveles de excelencia profesional e integridad, a partir de la separación de los malos elementos”, puntualizó Lecaros.

Cateriano: “Merino me dijo que se cuestiona la presencia del ministro de Educación”

En diálogo con La República, el saliente ex primer ministro se pronunció luego de que el Congreso le negó la confianza al gabinete.

También habló sobre las presiones que hubo detrás de ciertas bancadas, que pedían la destitución de Martín Benavides, ministro de Educación.

“Yo fui al Congreso, ingresé a la oficina de la presidencia, (Merino de Lama) me recibió y me dijo abiertamente: ‘hay un problema, no hay consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación, que ha sido ratificado’, contó Cateriano Bellido.

