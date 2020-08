Gabinete Cateriano se presenta en el Congreso para el voto de confianza

EN VIVO - Pedro Cateriano y su Gabinete está en el Congreso para pedir el voto de confianza

09:30 Pedro Cateriano inicia su exposición dando sus condolencias a las víctimas del coronavirus en el Perú. “Debemos ser solidarios y estar cerca de la gente”, expresó.

09:25 Inicia el pleno del Congreso para la exposición del Gabinete Cateriano.

09:20 El premier Pedro Cateriano hace su ingreso al hemiciclo acompañado de su Gabinete.

09:15 Se da un minuto de silencio por los peruanos fallecidos por el nuevo coronavirus (COVID-19).

09:00 Integrantes de la Mesa Directiva toman lista de los congresistas presentes en el pleno.

08:50 Pedro Cateriano ingresó al Parlamento, se encuentra esperando en la Sala de embajadores.

08:45 Primer ministro Pedro Cateriano se dirige al Congreso de la República, para el voto de confianza.

Nota previa

Este lunes el Gabinete Ministerial liderado por el primer ministro, Pedro Cateriano, acude al Congreso de la República con el fin de pedir el voto de confianza.

Pedro Cateriano ya adelantó que serán tres temas los cuales serán desarrollados en el pleno de hoy: la economía, la lucha contra la pandemia y la celebración de las elecciones generales, el 11 de abril del 2021.

“En la crisis, esfuerzo y unión”, escribió el nuevo titular del Consejo de Ministros, horas previas de su presentación en el Parlamento junto con los integrantes del nuevo Gabinete.

En la crisis, esfuerzo y unión. pic.twitter.com/qZDki7yDKN — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) August 3, 2020

Cabe recordar que el Congreso de la República convocó a una sesión plenaria para este lunes 3 de agosto a partir de las 8:30 horas para la presentación del nuevo Gabinete liderado por Pedro Cateriano.

En efecto, el presidente de la institución, Manuel Merino de Lama, hizo la convocatoria para que el titular del Consejo de Ministros pueda explicar las política generales del Gobierno en medio de la crisis del nuevo coronavirus (COVID-19).

Es así que la entrega de investidura al gabinete de Pedro Cateriano aún está en negociaciones entre los congresistas de las diferentes bancadas.

Este mecanismo para el pedido de la confianza se enmarca en conformidad al artículo 130 de la Constitución Política del Perú y artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República.

Cabe recordar que el Congreso de la República convocó a una sesión plenaria para este lunes 3 de agosto a partir de las 8:30 horas para la presentación del nuevo Gabinete liderado por Pedro Cateriano.

Aunque voceros de todos los grupos aseguran que esperarán la presentación de Cateriano para decidir, de acuerdo a información de La República habría mayor predisposición para dar la confianza en Acción Popular, el Partido Morado y Somos Perú. Era menor esa tendencia en Fuerza Popular, Frepap, UPP y Podemos.

Incluso, algunos planteaban intercambiar el voto de confianza por el cese del ministro de Educación, Martín Benavides, en la mira de los sectores afectados por la reforma universitaria y la Sunedu.

Anteriormente, el nuevo jefe de la PCM sostuvo que “redoblará esfuerzos para tender puentes” con las 9 bancadas integrantes del Congreso de la República con el objetivo de conseguir los votos necesarios para la investidura este lunes 3 de agosto ante el Pleno.

De igual manera, recordó que todas las reuniones que tuvo con las agrupaciones políticas —así como con los gremios y empresarios— fueron “positivas” por lo que le toca “explicar mejor” las políticas del Gobierno en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19.

“En términos generales este es un objetivo central del Gobierno y tenemos que hacer esos esfuerzo porque estamos en una situación excepcional, nunca vista, donde un Gobierno no tiene representación en el Congreso y tendré que redoblar esfuerzos para tender puentes y establecer mecanismos de una coordinación mínima y preparar […] una agenda legislativa de aquí a hasta fin de año y dependerá si obtengo la confianza o no del Parlamento”, declaró a los medios tras culminar la ceremonia civico militar en San Borja por el 199 aniversario de la independencia nacional.

En otro momento, Cateriano aseguró que el mismo día del pedido del voto de confianza habrá también espacios “para las críticas constructivas” que quieran hacer los congresistas a los integrantes del Gabinete Ministerial.

Del mismo, modo contestó a los parlamentarios que cuestionaron que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no haya hecho una “autocrítica” dentro de su mensaje a la nación el 28 de julio.

“La crítica constructiva y destructiva la escuchamos permanentemente. Naturalmente he tomado la debida nota de las críticas constructivas y, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente en ampliar las explicaciones en el mensaje que daré (ante el Congreso) y ocurrirá un debate parlamentario [...] Eso ocurrirá. Ahora, no conozco un político que vaya a autoflagelarse como quieren algunos adversarios. Eso en política, no existe”, expresó.

