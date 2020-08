En la mañana de hoy lunes 3 de agosto, cerca de 200 comuneros del pueblo awajún ingresaron a la Estación 5 de Petroperú, provincia loretana Datem del Marañón, con la finalidad de exigir al gobierno nacional un nuevo contrato social y ambiental, demanda que consideran urgente frente a la reactivación de operaciones hidrocarburíferas y la expansión del coronavirus en sus territorios.

El periodista Luis Peña refirió que los manifestantes ingresaron a la zona industrial de la Estación 5 y obligaron a apagar el generador y el área de bombeo. Por medida de seguridad, el personal de Petroperú se replegó en el área de dormitorios, mientras que agentes de la Policía Nacional procedieron a resguardarlos desde el exterior. Indicó que el grupo estaba liderado por el presidente de la Federación Nativa Awajún Río Apaga (Fenara), Tito Tusaya.

En un audio, se escuchó al dirigente señalar que no han ido a luchar con la policía sino a reclamar los derechos del pueblo awajún que nunca fueron atendidos. Tito Tusaya fue interrumpido por gritos de aprobación de los comuneros.

Luego continuó: “Venimos reclamando, pero el Estado no nos hace caso. No estamos en contra del trabajador de Petroperú ni de la Policía. El pueblo indígena tiene derechos porque hay actividad petrolera en mi tierra; sin embargo, yo no tengo ni un hospital bueno, ni un colegio bueno. Esto está luchando la organización Fenara dos años y hasta el momento no hay nada solo firmas y firmas de actas. Acá venimos para reclamar, no para afrontar. Pero el pueblo es capaz de afrontar, el awajún no tiene miedo”, sentenció Tito Tusaya.

Los comuneros anunciaron que a mitad de semana otro grupo tomará el Lote 95, ubicado en la provincia loretana de Requena, en territorio kukama, para reforzar la protesta y que la Presidencia del Consejo de Ministros responda a las demandas de atención sanitaria y la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos afectados por la actividad petrolera.

Apus y dirigentes indígenas firmaron un comunicado en el que informan a los pobladores del circuito petróleo de Loreto: Nauta, Datem del Marañón, Alto Amazonas, Requena y Maynas, que la movilización se concentra en el territorio del pueblo awajún (Estación 5) y en el territorio del pueblo kukama, Río Puinahua (Lote 95).

Hacen un llamado a la unidad y al desplazamiento de los comuneros a los lugares de concentración. Propugnan el control y defensa de sus territorios, cierre de lotes petroleros, oleoductos, navegación de barcazas con crudo y también el cierre de cuencas.

“No permitiremos la reactivación o apertura de la actividad petrolera en estas condiciones, sin servicios y derechos básicos no se podrá enfrentar el Covid-19”, afirman en el documento.

