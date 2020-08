Nadine Heredia: audiencia de prisión preventiva continúa este lunes

Este lunes desde las 11 a.m. continúa el tercer día de evaluación de prisión preventiva contra Nadine Heredia, Luis Castilla Rubio y Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto Sur.

El juez Juan Sánchez Balbuena, quien preside la sesión desde el pasado jueves 30 de julio, escuchará en esta ocasión los fundamentos de la fiscal Geovana Mori con respecto a la prognosis de pena de cada investigado y también sobre el peligro procesal (posibilidad de fuga u obstaculización de la justicia).

Los delitos que investiga el Equipo Especial Lava Jato son colusión agravada y asociación ilícita, pues la hipótesis parte de un acuerdo ilegal entre altos funcionarios del Estado y la constructora brasileña Odebrecht.

Hasta el momento, el debate sobre los elementos que pueden justificar una prisión contra Heredia y los exministros del gobierno de Ollanta Humala, se basan sobre la base de declaraciones de colaboradores eficaces, cambios en las designaciones del Comité de Proinversión, así como las versiones de Hernando Graña Acuña y Jorge Barata.

Para la defensa de Heredia, Jefferson Moreno, no hay motivos para sostener que Nadine Heredia fue “funcionaria de facto”, como lo postula la Fiscalía. La casación 442-2017 aporta que no hay existencia legal de esta figura y, según Moreno, no hubo pacto colusorio entre Nadine y Odebrecht. Además, los pagos ilícitos que ha revelado la empresa brasileña fueron hechos a privados y no a funcionarios del Estado.

Esquema de organización liderado por Nadine Hereda de acuerdo al Ministerio Público.

Geovana Mori ha solicitado la prisión preventiva de Nadine Heredia y los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga postulando además que hubo una organización criminal de tres niveles: el primero conformado por Ollanta Humala y Nadine; el segundo integrado por Luis Castilla, Jorge Merino, Carlos Paredes, René Cornejo y Eleodoro Mayorga. El nivel inferior de esta estructura tuvo como miembros a Edgar Ramírez, Gustavo Navarro, María Patiño y Luis Sánchez Torino.

