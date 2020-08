Daniel Urresti a Pedro Cateriano: “En este momento a nadie le interesa la minería” [VIDEO]

Voto de confianza | El legislador de Podemos Perú, Daniel Urresti, mostró su inconformidad con el discurso de Pedro Cateriano ante el Congreso, en el que enumeró las acciones de su gestión como primer ministro.

“Ha cometido un grave error (en su mensaje) porque ha venido y nos ha hablado de minería. Por el amor de Dios, en este momento a nadie le interesa la minería”, señaló el también exministro del Interior en el Pleno.

En esa línea, Urresti explicó que no era el momento de enfocar la presentación del presidente de la PCM bajo ese tema. “Ha hecho que los congresistas se pongan en su contra”, comentó durante el debate para otorgar el voto de confianza.

“Era un momento en el que tenia para decir no lo que van a hacer para los poderosos, sino cómo se va a sacar de la depresión económica a las pequeñas y micro empresas. Nadie quiere saber de las grandes empresas que ya fueron salvadas”, sostuvo el parlamentario.

En segundo lugar, cuestionó que no se haya profundizado en el tema educativo y reiteró que su agrupación, Podemos Perú, continúa con su compromiso de no entrometerse respecto al tema de las universidades no licenciadas, ya que no forman parte de la Comisión de Educación.

Por último, exhortó a Pedro Cateriano a replantear su estrategia cuando tenga que responder las preguntas que le harán cuando culmine el debate de los legisladores.

“Convénzanos o tendremos una crisis justo en este momento tan terrible para el país. Tendrá el presidente que escoger a otro premier; y será culpa del Congreso o de ustedes que no expusieron lo que se esperaba”, le dijo Daniel Urresti al primer ministro.

