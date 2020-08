APP pide sinceridad de cifras por la COVID-19 para otorgar confianza a Gabinete Cateriano

Este lunes, el primer ministro, Pedro Cateriano, y su Gabinete Ministerial se presentarán ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, casi tres semanas después de asumir el cargo.

Para hacer su pedido ante el Parlamento, Cateriano Bellido deberá exponer las políticas de Gobierno del último año de periodo que le queda al presidente de la República, Martín Vizcarra.

Al respecto, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, adelantó que su grupo parlamentario no ha definido su posición frente al pedido de confianza del Gabinete Ministerial, ya que, según indicó, esperan la exposición del primer ministro.

Entre la expectativa que mantiene esta agrupación, de acuerdo a las declaraciones de su portavoz, está la sinceridad de las cifras que deja el nuevo coronavirus (COVID-19) y la presentación de un plan para salir de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

“Esperamos dos cuestiones fundamentales por parte del premier antes de pensar en dar el voto de confianza: que se hable con la verdad y que nos presenten un plan coherente y viable para salir de esta situación de crisis. Esta son las dos condiciones básicas que pedimos para definir el voto de confianza al gabinete ministerial”, manifestó.

Asimismo, Meléndez Celis señaló que los mencionados puntos fueron omitidos por Martín Vizcarra en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias.

“Esperemos que no sea como el mensaje del presidente Vizcarra, quien no dio ninguna propuesta clara ni concreta sobre cómo reactivar el país. Necesitamos ahora contar con un plan que incluya propuestas viables y coherentes para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas. Nos encontramos en una economía de guerra y hasta ahora el gobierno no nos ha dicho cuál es su plan para atender el desempleo creciente, cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a ayudar a las pequeñas y medianas empresas, qué se va a hacer con el endeudamiento bancario y cómo se va a reducir la creciente brecha de desigualdad”, agregó.

