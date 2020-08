Daniel Urresti sobre Salvador del Solar: “El Perú se pierde un gran candidato presidencial”

El congresista Daniel Urresti consideró que “el Perú se pierde un gran candidato presidencial” sin la presencia del ex primer ministro, Salvador del Solar, en las próximas elecciones generales del 2021.

En efecto, para el ex ministro del Interior, Del Solar “tiene una mirada del país muy interesante” por lo que los “candidatos debieron tenerlo en cuenta” para ser una posible opción en los comicios del siguiente año.

“El Perú se pierde un gran candidato presidencial. No sé si hubiera llegado a ganar las elecciones del 2021 pero la mirada de país de Salvador del Solar es muy interesante. Los candidatos debieran tenerlo en cuenta”, escribió Urresti Elera en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar Salvador del Solar confirmó que no participará como candidato a la presidencia de la República en las elecciones generales convocadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en abril del 2021.

Asimismo, explicó que el Perú “no necesita individualidades”, sino sumar fuerzas en frentes u otras organizaciones para solucionar los problemas en la diferentes regiones del país.

“Me ratifico en no ser candidato e invitar a quienes quieran serlo a sumar fuerzas”, expresó el ex titular del Consejo de Ministros durante una entrevista en Canal N.

Además, descartó que vaya a organizar un partido político donde él sea el presidente y sostuvo que los partidos políticos no pueden aparecer y desaparecer para conseguir ser gobierno.

“Los ciudadanos también tenemos un cambio de actitud pendiente... ¿y dónde están los partidos de Toledo, Humala y PPK?”, opinó Del Solar.

Del mismo modo, negó que hubiera un acercamiento con el Partido Morado luego que su líder, Julio Guzmán, afirmó “tener las puertas abiertas” a su eventual candidatura.

“Mis aspiraciones es ver que, colaborando entre todos podemos hacer algo por el país. Este no es momento solamente de partidos, es un momento patriótico”, añadió.

Por otro lado, sobre el desempeño del Gobierno de Martín Vizcarra, Salvador del Solar consideró que pese a dar “un esfuerzo enorme” los resultados no lo acompañaron por lo inusitado que es desde el inicio la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Creo que se ha hecho un esfuerzo enorme para una situación que no hemos previsto, los resultados no nos han acompañado”, concluyó.

Finalmente, sobre el cierre del Congreso el 2019, dijo que los miembros del gabinete sabían que era una propuesta inusual, que era imperfecta, pero sensata.

“El gobierno no quería cerrar el Congreso, pero no se pudo llegar al consenso requerido pese a que se estuvo cerca de conseguirlo”, recordó el también ex ministro de Cultura.

