Piden acelerar proceso en Ética contra congresista que insultó a Vizcarra

Desde la Comisión de Ética del Congreso, pidieron que se acelere el proceso abierto contra el congresista Jhosept Pérez Mimbela, quien reconoció que insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra, en el Pleno virtual del 5 de julio.

La congresista Zenaida Solís, de la bancada del Partido Morado, manifestó en la sesión virtual de este sábado, que, dado el reconocimento por parte del parlamentario de Alianza Para el Progreso, la etapa de precalificación del proceso en su contra habría sido ya superado.

“Quiero pedir celeridad, sobre todo cuando los medios están apuntando a que en la Comisión de Ética no pasa nada, antes no ha pasado nada, y ahora tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque otorongo no come otorongo”, justificó su pedido la parlamentaria.

“Necesitamos hacer una labora más proactiva, urgente, con resultados que, yo quisiera, en la medida de las posibilidades, acortemos plazos”, acotó.

“Yo, y seguramente los colegas también, tenemos llamadas de los medios preguntando qué decisión estamos tomando en torno al congresista Jhosept Pérez Mimbela. Bueno, usted nos ha dicho que está en la etapa indagatoria para precalificación. Siento que el congresista Pérez Mimbela ya ha pedido en el Pleno pasado disculpas a todo el Perú, y siendo que ha dicho puntualmente que se somete a la decisión de la Comisión de Ética, creo que esta etapa de precalificación ya está superada, porque aceptó ya su responsabilidad y está listo para la decisión que se tome en la Comisión de Ética”, expuso la parlamentaria

Al pedido se sumó la parlamentaria Tania Rodas Malca, colega de bancada de Pérez Mimbela.

PUEDES VER Congreso acuerda interpelar al ministro Martín Benavides por licenciamientos de la Sunedu

Solís acotó que era necesario avanzar con el proceso contra el parlamentario Pérez Mimbela “en aras de que la Comisión de Ética no sea maltratada por los medios”.

César Gonzales Tuanama, de Somos Perú, que preside la Comisión de Ética, sin embargo, precisó que el proceder del grupo parlamentario debe ajustarse a lo que indica su reglamento.

“Vamos a ponerlo a consideración en la próxima sesión, para que, de manera procedimental también, respetemos el derecho de defensa”, sostuvo el parlamentario

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.