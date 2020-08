Perú responde a Informe de EEUU sobre cultivo de coca y producción de cocaína en el país

Ante la publicación de los resultados del Informe sobre cultivo de hoja de coca y producción de cocaína en el Perú para el año 2019 por parte de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró la necesidad de hacer precisiones al documento.

La posición peruana indica que si bien el mencionado documento reconoce los grandes esfuerzos realizados por el Perú en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, omite aspectos centrales para una adecuada contabilidad de la superficie cultivada con hoja de coca en nuestro país. Considera que de ser incluidos modificarían sustancialmente los resultados obtenidos.

Esta observación fue manifestada al Departamento de Estado y a la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) en conferencia telefónica del 24 de julio y posteriormente en una Nota Diplomática del 27 de julio del presente año.

De acuerdo al citado estudio, en el Perú, durante el año 2019, se habrían registrado 72 mil hectáreas cultivadas con hoja de coca, lo que representaría un incremento del 38% respecto del año 2018. Y la producción de cocaína habría alcanzado las 705 toneladas métricas, lo que significaría un incremento del 40% sobre lo reportado en el año anterior.

La postura nacional especifica que dicha estimación no considera que en Perú es legal el consumo tradicional y el uso industrial de la hoja de coca, que en el año 2019 fue de 9,079.78 hectáreas, es decir 11,712 toneladas métricas. Estas cifras debieron ser excluidas de los datos referidos al cultivo ilícito de hoja de coca o producción potencial de cocaína.

También hace notar que el estudio no considera los esfuerzos de erradicación que hizo el Proyecto Especial CORAH en Puno, a fines del año pasado, los que permitieron la erradicación de 7 mil hectáreas en la región altiplánica.

En cuanto al supuesto incremento de 38% en la producción y cultivo de hoja de coca en el Perú, anota que no guarda relación con la tendencia seguida tanto por la superficie cultivada como por las estrategias de control de cultivos. Dice que desde el año 2017 las acciones para la erradicación de hoja de coca por el Estado peruano han superado las metas anuales previstas, manteniéndose por encima de las 25 mil hectáreas, que ha evitado la expansión de superficies cocaleras. Y agrega que la ONDCP no precisa si sus estimaciones han considerado o no las 25 mil hectáreas erradicadas durante el año 2019.

Respecto a las cifras de la ONDCP en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) donde reportan un aumento del 30% en la producción y cultivo de coca en 2019, sostiene que esto difiere de los resultados oficiales del Gobierno peruano referidos al monitoreo de cultivos ilícitos en esa zona donde viene trabajando la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Precisa que entre 2018 y 2019 registraron un incremento de solo 1.7% en la superficie cultivada. Y refiere que estos resultados se vienen trabajando con el apoyo y acompañamiento técnico de organismos internacionales especializados en la materia y serán publicados por Devida en octubre del 2020.

El Perú sostiene que los elementos citados cambiarían notablemente las estimaciones del año 2019 presentadas por la ONDCP respecto a nuestro país, y si se hubiera mantenido la tendencia a un incremento como sugiere el Informe éste no podría ser superior al 2.4% entre los años 2018 y 2019.

Finalmente, valora en alto grado la cooperación de los Estados Unidos de América en la lucha contra el tráfico de drogas, enmarcado en el principio de responsabilidad común y compartida. Resalta que la cooperación no solo se ha mantenido en circunstancias de la pandemia sino que este país también ha manifestado su intención de incrementarla de manera sustantiva.

Concluye señalando que “el Gobierno del Perú reitera su firme voluntad y compromiso de continuar abocado a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, objetivo prioritario para nuestro país”

