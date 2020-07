Alcaldesa de Cusco: “El mensaje presidencial fue un recuento de lo que se hizo, pero no de lo que se hará”

Maribel Mamani

Cusco

Romi Infantas de 25 años, es la regidora más joven de la Municipalidad Provincial del Cusco. Ella asumió la alcaldía luego que el burgomaestre Ricardo Valderrama diera positivo a la COVID-19. El trabajo que le toca afrontar no es facil, porque la comuna entró en cuarentena luego que 37 trabajadores se infectaran. En entrevista analiza el trabajo y los anuncios del presidente Martín Vizcarra.

¿Qué sensación le dejó el mensaje presidencial?

Creo que a todos nos hubiera gustado un mensaje con un poco más de contenido. Qué es lo que se va a hacer para salvaguardar la integridad de todos los peruanos. Ha sido un recuento de lo hecho.

¿Qué le faltó al mensaje?

Debió ser más un mensaje de aliento, esperanzador, porque eso es lo que se necesita en estos momentos. Debemos de tener en cuenta que no estamos en una situación normal. Ha sido un recuento de lo que se ha hecho, pero no de lo que se va a hacer.

¿Qué rescata del mensaje?

El llamado a la unidad, al trabajo en conjunto del Congreso con el Gobierno central. El Pacto Perú que es bastante interesante.

¿Qué vacios le deja?

Cusco es una ciudad turística. ¿Qué se va a hacer con el turismo?, no ha mencionado al Cusco (en ese aspecto). Hablo sobre los proyectos de gobierno a gobierno, sin embargo me hubiera gustado que ahonde en esos temas. Por ejemplo, qué se hará con los bancos, los intereses y las deudas que tienen los peruanos.

En el mensaje se hablaba de medidas para combatir la pandemia, desde la municipalidad provincial , ¿qué medidas tomarán ante la suba de casos COVID-19?

Como Municipalidad Provincial estamos evaluando todas las medidas a ser adoptadas. Tenemos que tener los informes técnicos legales y los referentes al avance de la enfermedad.

¿Qué acciones se tomarán para controlar las aglomeraciones en mercados y el comercio ambulatorio?

Esta decisión que se tomó fue evaluada (abrir los mercados), estamos en evaluaciones para tomar más decisiones. Debemos hacer un llamado a todos los ciudadanos para que se cuidade. La premisa de la comuna y del Gobierno central es primero salvaguardar la integridad de toda la población.

¿Qué harán con el transporte público, entendiendo que es uno de los focos de contagio?

Estamos en constante coordinación con los empresarios transportistas y ya se les dijo que tienen que cumplir con todos los protocolos. Ellos son los que tienen que velar y hacer cumplir las normas, son un aliado muy importante, porque como transportistas son los primeros que tienen que usar protectores faciales, barbijos y tener alcohol a la mano.

¿Cuáles son los proyectos inmediatos que plantean para la reactivación económica?

Tenemos 17 proyectos que ya se habían reactivado. Sin embargo, en obras está la mayor cantidad de personal infectado, por eso se ha visto por conveniente cerrar estos proyectos. Pero después de esta cuarentena voluntaria que hemos planteado para el municipio, se tiene que volver a reactivar. Tenemos proyectos de mantenimiento y de nueva infraestructura vial, además de colegios. Aparte hay otra cartera de proyectos que requieren financiamiento.

¿Cómo afecta el freno del turismo en la ejecución de proyectos?

En realidad esto afecta directa e indirectamente. No vamos a tener transferencias de Cosituc, que era una fuente importante de ingresos para la municipalidad. No hay boleto turístico y también porque gran cantidad de cusqueños tenía como fuente de ingresos el turismo y estos también tributan en la Municipalidad del Cusco, al no tener recursos, no triubtan y ello reduce el presupuesto.

En el tema de impuesto por ejemplo, nuestro PIM (Presupuesto Institucional Modificado) era aproximadamente de 173 millones 212 mil 248 soles, sin embargo el nuevo PIM proyectado al 2020 en el mejor de los casos es de S/ 107 millones.

En proyectos, por ejemplo, el presupuesto es 27 millones aproximadamente, eso es lo que estamos proyectando para este año, porque no tenemos una fuente importante de ingresos. En una situación normal el presupuesto sería de 71 millones.

¿Cómo asume a sus 25 años ser la alcaldesa del Cusco?

En realidad son retos que nos pone la vida pero siempre lo voy a asumir con la mayor responsabilidad, transparencia y sobre todo con ganas de seguir trabajando por toda la ciudad. Es un desafío muy grande, porque a veces la juventud es sinónimo de inexperiencia o eso es lo que quieren hacer creer, sin embargo no es así.

¿Cuándo asumió la función de regidora imaginó que llegaría a ser alcaldesa?

Cuando decido participar, en realidad tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que venga. ❖