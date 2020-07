Ministra Ana Neyra: “La reforma política y judicial es prioridad del Gobierno”

La abogada Ana Neyra Zegarra es titular del Ministerio de Justicia. Además, es docente en la Universidad Mayor de San Marcos y fue secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

Veo que siempre habla de la reforma política y judicial como una sola cosa, ¿por qué?

La reforma política y la judicial marchan juntas porque son una necesidad en la lucha contra la corrupción. Ambos temas forman parte de las preguntas del referéndum y la respuesta de la población. Fueron la reacción de los audios de la vergüenza.

¿Cómo pasar de las palabras a los hechos?

En el Congreso ya se han presentado y discutido 12 proyectos de la reforma política. Algunos ya han sido aprobados y promulgados por el presidente. La Junta Nacional de Justicia, que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, es parte de este reclamo y la lucha contra la corrupción.

Pero en cuanto a la reforma de la justicia...

El presidente Vizcarra impulsó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, como un organismo de coordinación. Su trabajo se detuvo por la pandemia, pero se retomará.

¿Hay algo en concreto?

Se habló de la reforma del Código penal, civil, procesal. Todos los códigos. Repensar el rol de la Academia de la Magistratura y tener un perfil de los jueces y fiscales que queremos tener.

PUEDES VER Instituto Nacional de Salud distribuyó sin control pruebas moleculares a clínicas

¿Se buscará generar cambios estructurales en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, con una alta provisionalidad?

Hay el trabajo de la CERIAJUS. Entonces, se habló de tener una Sala única en la Corte Suprema. Luego, otros plantearon que eso iba contra la especialización en la magistratura.

Le pregunto esto, pues después de la labor de limpieza, la Junta Nacional de Justicia va a tener que nombrar a la mitad de la Corte Suprema de justicia.

La reforma judicial siempre será una prioridad del gobierno. Se necesitan cambios urgentes y necesarios.

En una sentencia, el Tribunal Constitucional denunció la sobrepoblación penal y puso plazos para un cambio...

Estamos en todo el diseño de un plan, pero en este momento la prioridad es enfrentar la pandemia. Hasta el momento se han realizado 20 mil pruebas a los reos y trabajadores. El objetivo es que hasta setiembre hayan testeado a todos.

¿Cuál es el resultado de los test de descarte del Covid-19 realizados hasta ahora?

En todo este tiempo tenemos 8.249 reos y 2.400 trabajadores que dieron positivo y se les ha dado y está dando toda la atención que requieren.

Es una cifra alta comparativamente con el número total de trabajadores del INPE.

Sí. Por eso, nuestra prioridad es poder testearlos a todos. La meta que nos hemos puesto es hasta setiembre, pero si se puede hacer antes lo haremos. Tengo dos semanas en el Ministerio de Justicia, pero estamos trabajando en todo.

Familiares de presos extranjeros preguntan qué pasó con los cuerpos de sus familiares que murieron por el Covid.

La pandemia no permite que los familiares acompañen a los reos. Se puso en funcionamiento una línea telefónica para informarles, les vamos a dar más publicidad, que sepan que sí hay un medio abierto para que conozcan la salud de sus familiares que están privados de libertad.

PUEDES VER Vicente Zeballos respondió por donación de oxígeno medicinal en Comisión de Fiscalización

En las primeras semanas del Estado de Emergencia se pidieron liberaciones masivas para deshacinar las cárceles.

El gobierno ha trabajado para una liberación responsable. Reos peligrosos no pueden salir, pero sí estamos mejorando los protocolos para que la liberación de los que sí pueden salir se haga lo antes posible. Estuve en el penal de Santa Mónica. Un grupo de mujeres, que están acompañadas de sus hijos, se quejó porque no habían sido alcanzadas por los beneficios. Un grupo no puede porque están presas por delitos graves y en otras estamos viendo que sus casos sean revisados.

¿Qué pasó con la Procuraduría General del Estado? Nació y no se le volvió a ver.

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado está trabajando con autonomía.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.