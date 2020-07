Cusco: Megaproyectos y turismo olvidados por el presidente Vizcarra

José Víctor Salcedo

Cusco

El mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, ignoró sectores y proyectos importantes para la región Cusco. En casi dos horas de discurso, el jefe del Estado no mencionó los megaproyectos Aeropuerto Internacional de Chinchero ni el Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), antes Gasoducto Sur Peruano.

De la misma forma, el discurso excluyó de las prioridades la reactivación económica, la actividad turística en la región imperial y, por ende, de las otras regiones sureñas como Puno y Arequipa. Cuando un turista llega a la ciudad o Machupicchu, casi siempre después visita la isla de Los Uros en el Altiplano y el valle del Colca en tierras mistianas.

Las megaobras

El presidente de la Cámara Regional de Turismo (Cartuc), Carlos Milla, consideró que la omisión del presidente sobre el aeropuerto en Chinchero constituye un olvido cauteloso, debido a la oposición que hay al proyecto. Milla recuerda que existe un contrato “bastante robusto” que asegura la realización de la obra. “Me imagino que el presidente decidió omitir ese tema por una razón fáctica, porque lamentablemente hay muchas voces en contra... La decisión política está tomada y hay un contrato muy robusto y sólido”.

Chinchero empezó a ejecutarse el año pasado. En octubre, concluyó la primera etapa del cronograma para edificar la obra que consistió en el movimiento de tierras en los sectores RESA Sur y Luces de Aproximación a la pista 34 del futuro aeropuerto. Luego de ello, el Estado peruano firmó un convenio de asistencia técnica con el gobierno chino para continuar con la remoción de tierras, construcción y puesta en funcionamiento del terminal aéreo. La pandemia frenó las obras. El gobernador regional, Jean Paul Benavente, espera que la omisión del proyecto aeroportuario en el mensaje sea solo un olvido y no implique que esta obra vuelva a quedar postergada hasta el siguiente gobierno.

El proyecto para suministrar gas natural de Camisea en las regiones del sur también fue un tema ausente. El proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas) está parado desde 2018 tras el escándalo Lava Jato que dejó sin respaldo financiero a la concesionaria Odebrecht. Desde entonces la obra no ha avanzado. ProInversión contrató a la consultora Mott MacDonald para que realice un informe sobre la viabilidad financiera y el trazo del ducto sureño. El informe final debió ser entregado en marzo pasado. No se sabe en qué quedó el trabajo.

“(La ausencia en el mensaje de estas obras) implica que no está mirando en Perú en el mediano y largo plazo. Gasoducto significa independencia y seguridad energética, Chinchero representa conectividad que resuelve el gran problema del turismo”, explicó Benavente.

El ingeniero Alaín Alanoca refirió que el jefe del Estado dejó entrever que el reinicio de ambos proyectos “probablemente ya no esté dentro del periodo de gestión del actual mandatario”. Según Alanoca, lo mínimo que debió decir el presidente es la inversión que tiene previsto para ambas obras. “Para el caso del gasoducto si se cuenta con todos los requisitos para hacer el concurso público para su ejecución”, anotó.❖

Bonos y créditos para vulnerables en el turismo

El turismo tiene una importancia vital para la economía regional del Cusco. Los ingresos que genera contribuyen con el 17% al Producto Bruto Interno Regional (PBI). El presidente Vizcarra no anunció ninguna medida para reflotar este sector. Carlos Milla sostuvo que no hay una fórmula mágica para resolver la crisis del turismo, sobre todo, porque “las variables son externas, no dependen de nosotros”. “Todos los planes que se están haciendo de PromPerú son planes de buena fe, no hay ninguna certeza de que vayan a funcionar”.

Milla refirió que entregaron al Ejecutivo dos propuestas para la población vulnerable: bonos a artesanos y porteadores y créditos para los profesionales del turismo.