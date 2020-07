Cateriano sobre voto de confianza: “Redoblaré esfuerzos para tender puentes”

El titular del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sostuvo que “redoblará esfuerzos para tender puentes” con las 9 bancadas integrantes del Congreso de la República con el objetivo de conseguir los votos necesarios para la investidura el próximo lunes 3 de agosto ante el Pleno.

Asimismo, el primer ministro recordó que todas las reuniones que tuvo con las agrupaciones políticas —así como con los gremios y empresarios— fueron “positivas” por lo que le toca “explicar mejor” las políticas del Gobierno en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19).

“En términos generales este es un objetivo central del Gobierno y tenemos que hacer esos esfuerzo porque estamos en una situación excepcional, nunca vista, donde un Gobierno no tiene representación en el Congreso y tendré que redoblar esfuerzos para tender puentes y establecer mecanismos de una coordinación mínima y preparar […] una agenda legislativa de aquí a hasta fin de año y dependerá si obtengo la confianza o no del Parlamento”, declaró a los medios tras culminar la ceremonia civico militar en San Borja por el 199 aniversario de la independencia nacional.

En esa misma línea, Cateriano aseguró que el mismo día del pedido del voto de confianza habrá también espacios “para las críticas constructivas” que quieran hacer los congresistas a los integrantes del Gabinete Ministerial.

Del mismo, modo contestó a los parlamentarios que cuestionaron que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no haya hecho una “autocrítica” dentro de su mensaje a la nación el 28 de julio.

“La crítica constructiva y destructiva la escuchamos permanentemente. Naturalmente he tomado la debida nota de las críticas constructivas y, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente en ampliar las explicaciones en el mensaje que daré (ante el Congreso) y ocurrirá un debate parlamentario [...] Eso ocurrirá. Ahora, no conozco un político que vaya a autoflagelarse como quieren algunos adversarios. Eso en política, no existe”, expresó.

De igual manera, consideró que el Pacto Perú, planteado por el mandatario lo que busca es “superar los problemas existentes y lograr los consensos” necesarios de cara a las próximas elecciones generales 2021, así como “manejar las constantes situaciones difíciles” que atraviesa el Perú a través del diálogo.

“Podemos mantener discrepancias políticas e ideológicas, pero no renunciar a conversar y es en ese sentido que el presidente ha planteado este Pacto Perú, como un mecanismo de entendimiento para intentar superar los problemas existentes, lograr unos consensos mínimos y que podamos tener unas elecciones neutrales, libres y democráticas”, explicó el jefe de la PCM.

Por otro lado, Cateriano Bellido afirmó que dará “una explicación más detallada en materia económica” el momento de su exposición en el Congreso.

De igual manera, dará a conocer la “política general” del Gobierno y las medidas que se implementarán para ejecutar, esto antes de pedir la confianza.

“Naturalmente, haré una explicación más detallada en materia económica que es un aspecto central, ese es otro de los objetivos del Gobierno, el relanzamiento económico del país y tendré que ser más específico porque eso corresponde al presidente del Consejo de Ministros de acuerdo a la Constitución”, agregó.

