Checco: Discurso de Martín Vizcarra fue para un país en el que no vivo

El congresista Lenin Checco del Frente Amplio (FA) aseguró que el mensaje de la nación dado el último martes por el presidente de la República, Martín Vizcarra, no reflejó “la verdadera realidad que vive el Perú” en medio del incremento de contagios del nuevo coronavirus (COVID-19).

Asimismo, cuestionó que no se haya “hecho un mea culpa” ni tampoco se hayan anunciado “políticas claras” a favor de los peruanos afectados por la crisis económica y sanitaria debido a la enfermedad.

“El discurso fue para un país en el que no vivo, eso solo eso: un discurso. Escucho lo del bono para niños huérfanos y me parece un monto pírrico, ridículo. No he escuchado un mea culpa, no solo han subido las cifras de infectados (a la COVID-19), sino de desempleados. No tienen políticas claras sobre esto”, declaró este miércoles en Exitosa.

En esa misma línea, el vocero del FA también criticó que Martín Vizcarra haya dicho que para el 2021 se cuenta con un presupuesto de 20.000 millones de dólares siendo “la mayor inversión de salud de la historia” sin tener un “plan estratégico” para mejorar el sistema de salud en el país tras la expansión del coronavirus.

“Vamos a tener 20 mil millones para el sector salud, pero no tenemos un plan, nadie lo conoce. De nada sirve si no tenemos un plan”, expresó.

Cabe recordar que Martín Vizcarra comunicó que presentará antes de agosto el presupuesto general del 2021 para el sector salud.

Además, precisó —en su mensaje a la nación— que el objetivo es ampliar los recursos y servicios de salud en el primer nivel de atención para tener más hospitales, medicamentos, laboratorios, equipos de protección personal, entre otros.

En otro momento, Lenin Checco contó que, tras escuchar el discurso de Vizcarra Cornejo, el Frente Amplio aún “no tiene una decisión definitiva” de otorgar o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Pedro Cateriano.

“Esperemos que el Gabinete Ministerial tenga la voluntad que ha planteado en el discurso, pero esperemos que sea dialogante”, agregó el legislador.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.