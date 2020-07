En su mensaje al país, el presidente Martín Vizcarra hizo ayer énfasis en dos reformas electorales que aún están en manos del Parlamento: la segunda votación sobre el impedimento para que postulen los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos y la aplicación del sistema de “un afiliado, un voto”, en la definición de las listas de candidatos.

Si bien el Parlamento ya aprobó en la anterior legislatura la regla para que las personas con sentencia en primera instancia no puedan postular, por tratarse de una reforma constitucional, es necesario que los legisladores vuelvan a ratificarlo en una segunda votación.

PUEDES VER Martín Vizcarra: bancadas cuestionan su discurso por Fiestas Patrias

“Apreciados congresistas, me dirijo a ustedes respetuosa y democráticamente. Tenemos la obligación de avanzar con las reformas, para que la inmunidad no sea nunca más sinónimo de impunidad, para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos”, expresó el mandatario.

Como se recuerda, al iniciar la nueva legislatura, la Mesa Directiva, con Manuel Merino al frente, convocó a un Pleno conducido desde Trujillo. Uno de los temas de agenda de aquella sesión del 13 de julio era precisamente la segunda votación de la reforma sobre impedimentos para postular, pero el legislador por Acción Popular, de manera sorpresiva, dio por culminada la sesión sin llegar a la votación.

Y es que para entonces dos bancadas habían decidido retroceder, anunciando que ya no respaldarían esta reforma: Podemos Perú y Unión por el Perú. De este modo ya no se contaba con los 87 votos necesarios.

Ayer el portavoz de Podemos Perú, Daniel Urresti, compartió un video criticando el mensaje presidencial por advertir, según dijo, ausencias en materia de seguridad. A través de su equipo de prensa, La República solicitó su versión sobre si mantendrían su postura de no apoyar la reforma para impedir que postulen los sentenciados. No hubo respuesta.

Un afiliado, un voto

El presidente Vizcarra también se refirió al sistema de democracia interna y explicó que ya no se podrán realizar las elecciones primarias abiertas y universales para definir las listas de los candidatos en los partidos.

“La pandemia también nos ha obligado a suspender las elecciones primarias con participación de toda la ciudadanía, pero, quiero ser enfático, esto no implica que debamos desistir de mecanismos que promuevan la más amplia participación”, expresó.

PUEDES VER Congresistas Nuñez y Ancalle consideran que faltó autocrítica en Mensaje a la Nación

El mensaje surge en un contexto en el que, al contrario, el Parlamento busca aprobar una ley para regresar a la elección de candidatos mediante delegados, con lo cual no habría una amplia participación.

De momento, solo el Partido Morado y el Frente Amplio apoyan decididamente la aplicación del sistema de “un militante, un voto” para las internas.

Las reformas pendientes

El Congreso de la República tiene plazo hasta el 25 de setiembre para aprobar reglas de juego pendientes para las elecciones generales del 2021:

1. Falta la segunda votación para impedir que postulen los sentenciados en primera instancia.

2. Está en agenda el tema de democracia interna, con el sistema de un afiliado, un voto.

3. Falta agendar el tema de la eliminación del voto preferencial.

4. También falta mejorar las reglas sobre el financiamiento de campaña.

Por unas elecciones con personas probas

Enfoque por: Percy Medina, IDEA Internacional

El presidente Vizcarra ha recordado que tenemos la obligación de avanzar con la reforma para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos. Como sabemos, el Congreso votó hace tres semanas, con una amplísima mayoría (111 votos), la prohibición para que puedan candidatear personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos.

PUEDES VER La institucionalidad de los partidos en el Perú a un año del Bicentenario

Al ser una reforma constitucional, se requiere de una votación favorable en dos legislaturas ordinarias sucesivas y de una mayoría muy calificada (87 votos). Es decir, para que la reforma se aplique en las elecciones del 2021 es necesario que el Congreso someta el tema a segunda votación en esta legislatura.

Si la reforma ya obtuvo alta votación hace pocas semanas, podría imaginarse que la segunda votación será un mero trámite. Sin embargo, circula el rumor de que habría quienes quisieran echarse para atrás en esa decisión argumentando que colisiona con el derecho constitucional a ser elegido. Los derechos no son absolutos y esta limitación -proporcional al daño que se busca evitar- responde a garantizar otro derecho fundamental: el derecho ciudadano a elegir. El derecho a ser elegido solo puede ejercerse siguiendo las reglas que la legislación establece. Por ello, resulta razonable que la ley busque ofrecer al electorado una oferta solo con personas probas.

PUEDES VER Discurso presidencial no convenció a analistas, ex políticos ni sindicalistas

¿Partidos democráticos o democracia partida?

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia

Los partidos políticos cumplen una función pública esencial: intermediar entre el Estado y los múltiples intereses sociales con el fin de construir una vida en común.

Para lograr que los partidos representen dicha diversidad, en lugar de ser la voz de unos cuantos, es necesaria una vida democrática partidaria vibrante.

En la práctica, los partidos han optado por múltiples fórmulas para elegir a sus postulantes. Sin embargo, en muchos casos, los afiliados han encontrado una barrera infranqueable en el control que gracias a aquellos mantienen las dirigencias sobre las decisiones, como es el caso de la modalidad del voto a través de delegados. La democracia queda fuera.

PUEDES VER

Por ello, aprobar la figura de un afiliado, un voto, puede contribuir a dar más poder a la militancia y a obligar a procesos más claros y transparentes en la toma de decisiones. De esa manera, los candidatos deberán, al menos, ser capaces de movilizar apoyo al interior de sus partidos.

A este mismo objetivo apunta el reducir al máximo posible la potestad de las dirigencias de designar directamente un porcentaje de candidaturas. Cuestiones aún más importantes, dada la imposibilidad de llevar adelante unas elecciones primarias abiertas y universales.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.