El analista político Juan de la Puente consideró este miércoles en Sigrid.pe que al mensaje a la nación por Fiestas Patrias del presidente de la República, le faltó una indicación explícita de lo aún no hecho por el Gobierno en la contención de la pandemia de coronavirus.

De la Puente señaló a Vizcarra “le faltó reseñar lo que se hizo y lo que todavía falta”.

"A mí me parece que no debería ser gravísimo ni terrible para el presidente señalar errores. Porque, además, él, como dice, carga también con la responsabilidad de cosas que no se hicieron en los últimos años", ponderó el analista político.

En esa línea, De la Puente esbozó algunas interrogantes relacionadas con la contención de la pandemia que, a su parecer, quedaron en el aire:

"¿Qué vamos a hacer con las pruebas? ¿Van a haber más pruebas? ¿Cuál es el propósito? Finalmente, si es que vamos a tener más pruebas moleculares, si vamos a seguir trabajando con pruebas serológicas...", consideró.

Por otro lado, el analista también consideró que al mensaje presidencial le faltó abordar, siempre con el tema de la gestión de la pandemia, "estas crisis humanitarias que están surgiendo fuera de Lima, en las regiones".

“Tenemos [una crisis humanitaria] en Arequipa, la de Huánuco; hay algunos aspectos que señalan que podríamos estar cerca de una crisis humanitaria en Junín, en Cusco y en Puno. Esos son temas coyunturales. Eso no hay que pactar. Eso tiene que ver con la solución de asuntos inmediatos”, señaló.

Sobre la pensión de orfandad

En otro momento, De la Puente saludó la iniciativa del presidente Vizcarra de otorgar pensiones de orfandad a los menores que perdieron a sus padres por la pandemia.

Para el analista, junto con el Pacto Perú, la iniciativa de las pensiones fue uno de los aspectos más logrados del mensaje presidencial.

Sin embargo, estimó que sería saludable que las pensiones alcanzaran también “a las viudas y viudos y a aquellas parejas que, no estando casadas hasta antes de la muerte de estas personas, vivían en lo que se conoce como unión de hecho, y que es constitucionalmente reconocida por el Estado peruano”.