Congreso: Vicente Zeballos responde este miércoles por donación de oxígeno medicinal

El expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos confirmó su asistencia para este miércoles 29 en la Comisión de Fiscalización, grupo de trabajo del Congreso que le pedirá explicaciones por la demora en el trámite en el Poder Ejecutivo para la recepción de la donación de oxígeno medicinal que ofreció la compañía Southern Perú para apoyar a pacientes con el nuevo coronavirus (COVID-19).

Según se conoció, en mayo de este año, cuando el país ya estaba en emergencia por esa enfermedad y con el reporte de miles de ciudadanos formando interminables colas para adquirir oxígeno medicinal, Southern Perú ofreció al Gobierno entregar de forma voluntaria 20.000 litros de ese insumo semanalmente para atender a los hospitales de Arequipa y Moquegua.

Sin embargo, estas donaciones recién se materializaron el último 19 de julio, cuando Vicente Zeballos ya no era titular del Consejo de Ministros.

Por ello, la Comisión de Fiscalización lo convocó para el pasado viernes 24, sin embargo, Zeballos Salinas no acudió a la citación.

De acuerdo a declaraciones que brindó a Canal N, no acudió al Parlamento porque no fue notificado.

“Se me ha notificado en Moquegua, no vivo allí hace 9 años. Se me ha notificado en mi casa de Barranco y no vivo allí. Se me ha llamado a mi celular, pero lo he devuelto. Se han comunicado con un asesor mío, (pero) no tengo asesores y los que tenía en PCM se mantienen allí”, manifestó.

En esa misma oportunidad, Zeballos rechazó que su gestión haya retrasado la entrega del oxígeno medicinal en mención y que la demora se habría producido por los procesos administrativos entre el Ministerio de Salud y sus entidades adscritas.

“Rechazo con la mayor contundencia esta acusación infame y calumniosa de algún sector que manifiesta que por cuestiones ideológicas o políticas hubiese podido estar desatendiendo la atención de una donación de oxígeno de tanta necesidad para el país”, agregó.

