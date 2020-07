Los suspendidos fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez se pronunciaron en contra del mensaje del presidente Martín Vizcarra,de este martes 28 de julio, por hacer referencia sobre sus sanciones y resaltó que “todos somos iguales ante la ley”.

A través de las redes sociales los investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto atribuyeron al mandatario la decisión disciplinaria en su contra, pese a que fue la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la que ordenó la medida de suspensión por el plazo de 6 meses.

Pedro Chávarry ataca al presidente Vizcarra

Por su parte, Pedro Gonzalo Chávarry calificó de “injusta y arbitraria” la suspensión en su contra, emitida el pasado 22 de julio, y señaló que este martes el jefe de Estado se atribuyó esta sanción administrativa al pronunciarse sobre su caso.

Por esta razón, según el ex fiscal de la Nación, el mandatario “interfirió ilegalmente” en la JNJ, entidad creada con la reforma de justicia en reemplazo del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“La JNJ me ha suspendido injusta y arbitrariamente en mi función como fiscal supremo. Sin embargo, en el discurso de hoy, el presidente se atribuye como suya dicha suspensión, lo que demuestra que ha interferido ilegalmente en otra institución autónoma del Estado. Más claro imposible”, escribió en su cuenta de Twitter.

El sancionado fiscal supremo reiteró que “jamás hubiese permitido el pago de 524 millones a Odebrecht ni haberlo exonerado del pago de la deuda de más de 1.000 millones a Sunat”. Este último mensaje lo dice en referencia a que el Ministerio de Justicia permitió el reembolso a la constructora brasileña por estar establecido en el acuerdo de colaboración eficaz.

La misma posición tuvo el también suspendido Tomás Gálvez, quien señaló que Vizcarra Cornejo usa como “logro” su sanción, lo que para él significa que esta decisión “se manejó desde Palacio de Gobierno”.

A su vez, agrega su argumento usado como defensa de haber sido el fiscal que denunció a “una presunta organización criminal” que encubría los intereses de Odebrecht. En anteriores declaraciones acusó también a la JNJ de estar camuflada con la empresa.

“Vizcarra presenta como logro de su gobierno mi suspensión como fiscal supremo, ello significa que se ha manejado desde Palacio, lo que explica la ausencia de motivación. Claro, yo he denunciado a Odebrecht, y él está claramente involucrado con ella. Por ello su encubrimiento”, sostuvo en su red social.

Pronunciamiento de Vizcarra sobre suspensión de fiscales

La crítica de los suspendidos representantes del Ministerio Público se debe al pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra, quien se refirió a la reforma judicial y los resultados que ha tenido como la creación y ejecución de la JNJ.

Respecto a la sanción de Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, no calificó el hecho, señalando que respeta la autonomía de las órgano autónomos, pero sí resaltó que “todos son iguales ante la ley”.

“La Junta Nacional de Justicia por decisión unánime de sus miembros ha suspendido a diversos fiscales supremos y jueces supremos por estar incursos en presuntas irregularidades apartándolos temporalmente de sus funciones. No me compete calificar dichas decisiones porque vivimos en un Estado de derecho, pero sí me permite reivindicar que en una República todos somos iguales ante la ley”, resaltó Martín Vizcarra.

