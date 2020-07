Vizcarra sobre suspensión de Chávarry y Gálvez: “Todos somos iguales ante la ley”

Mensaje presidencial EN VIVO | El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender por el plazo de 6 meses a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, vinculados a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“La Junta Nacional de Justicia por decisión unánime de sus miembros ha suspendido a diversos fiscales supremos y jueces supremos por estar incursos en presuntas irregularidades apartándolos temporalmente de sus funciones. No me compete calificar dichas decisiones porque vivimos en un Estado de derecho, pero sí me permite reivindicar que en una República todos somos iguales ante la ley”, resaltó el mandatario.

En su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el mandatario se refirió a la reforma judicial que inició en el 2018 y fue ratificada por la ciudadanía mediante el referéndum en diciembre de ese mismo año. Mencionó que ahora ya se están viendo los resultados.

“Necesitamos una justicia en la que podemos confiar y para ello es indispensable que la selección, ratificación y en general la permanencia de jueces y fiscales, que son actores principales en la administración de la justicia, estén a cargo de personas correctas y competentes”, sostuvo.

Subrayó que los integrantes de la JNJ, entidad que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura tras la difusión de los CNM Audios, fueron seleccionados mediante concurso público que estuvo a cargo de los líderes de diferentes entidades públicas, y el Poder Ejecutivo no tuvo participación.

“En ese sentido, conscientes de que el Perú requiere cambios urgentes y profundos, propusimos al país un conjunto de reformas para transformar el sistema político y judicial y, con ello, el rumbo del Perú con miras al Bicentenario. Esos planteamientos, que fueron respaldados por la mayoría de peruanos en el Referéndum, se tradujeron en diversas reformas. En el ámbito judicial, nos han permitido dar vida a instituciones que tienen la función de garantizar una justicia transparente, ágil, imparcial y libre de corrupción”, continuó.

Tomás Gálvez se pronuncia

Ante el pronunciamiento del jefe de Estado, el ahora suspendido fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas respondió a través de su cuenta de Twitter señalando que la sanción en su contra, suspensión por el plazo de 6 meses,fue “manejado desde Palacio”.

Vizcarra presenta como logro de su gobierno mi suspensión como fiscal supremo, ello significa que se ha manejado desde palacio, lo que explica la ausencia de motivación. Claro, yo he denunciado a Odebrecht, y él está claramente involucrado con ella. Por ello su encubrimiento. — Tomás Aladino Gálvez Villegas (@TomasGalvezV) July 28, 2020

El Gobierno y el Congreso acordaron que el mandatario Martín Vizcarra dé su mensaje a la nación de forma presencial y estén presentes su Gabinete Ministerial y los voceros del Parlamento. La mayoría de legisladores escuchan el pronunciamiento desde sus casas.

Revive el minuto a minuto de su último pronunciamiento a la población como presidente de la República del Perú.

