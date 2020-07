Martín Vizcarra: bancadas cuestionan su discurso por Fiestas Patrias

El último discurso de Fiestas Patrias del presidente Martín Vizcarra no dejó satisfechos a los voceros de las bancadas en el Congreso. La mayoría, en diálogo con La República, se mostró disconforme.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, considera que faltó que el presidente explique cuál fue el aprendizaje de su gobierno en este periodo de pandemia.

“Uno solo aprende cuando reflexiona sobre los errores que comete. Porque si uno no comete ningún error no tiene nada que aprender. A medida que iba desarrollando su mensaje, nos hubiera indicado cuáles fueron los aprendizajes no solo en los dos años y medio de gobierno, sino en los últimos cinco meses de la pandemia”, manifestó.

El portavoz del Frente Amplio (FA), Lenin Checco, percibe que el presidente Vizcarra está agotado. “Como ya está de salida, hizo el recuento de lo que realizó. Ha planteado algunas cosas que al final son parte de su gestión. Y yo creo que desaprobarlo ahora sería mezquino. No vemos ninguna propuesta ahora para que podamos fortalecer la alianza entre la población y el Ejecutivo de cara al bicentenario”.

Luis Raymundo Dioses, vocero alterno de Somos Perú (SP), respondió que “más que una calificación de su discurso, hay que hacer una evaluación de lo que piensa del país”.

“Fue un mensaje amplio con muchos anuncios que él ya dio a conocer. Yo soy de Piura y para las regiones no hubo anuncios importantes. Sabemos que el tema de la reconstrucción le corresponde a presupuestos anteriores y en educación dijo cosas genéricas”, agregó.

Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, considera que el presidente hizo un recuento de “lo que ya sabíamos con cifras sospechosas”. “¿Qué cosas hay que considerar? Que haya recogido la propuesta de Podemos de dar títulos de personas que tienen posesión de un terreno hasta el 2014, pero no hemos escuchado es cuáles son las medidas que se van a tomar para controlar esta pandemia”, enfatizó en un vídeo de Twitter.

Urresti criticó que no se haya sincerado las cifras de montos ejecutados durante la emergencia sanitaria. “¿Todavía tenemos dinero para seguir gastando o solo nos queda el camino del endeudamiento? Tampoco hemos escuchado cómo se va a hacer para recuperar los millones de empleos que se han perdido”.

Lo que se espera del gabinete

El 3 de agosto, el premier Pedro Cateriano y su gabinete ministerial asistirán al Pleno del Congreso a sustentar su pedido del voto de confianza. Los portavoces aguardan que los ministros puedan detallar allí las propuestas que el presidente Vizcarra anunció de forma general.

“Espero que entre los detalles de los lineamientos del mensaje. Hubo anuncios interesantes, muchos de ellos son amplios y exceden el periodo que le queda al gobierno”, precisó Sagasti.

Para el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, puede ser una opción que el primer ministro profundice sobre el discurso del Jefe de Estado. “Sin embargo, el momento propicio para poder dirigirse era mediante el mensaje presidencial”, acotó.