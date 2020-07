La gesta de Trujillo: 200 años de la independencia del norte y el rol que jugó para la liberación del Perú

Este 29 de diciembre del 2020, Trujillo izará la bandera del bicentenario de la independencia con 6 meses de anticipación a gran parte de las regiones en el Perú. Aquel territorio que albergó a destacadas culturas precolombinas como Mochica y Chimú, y antiquísimas como Paiján, logró su emancipación sin encarnizadas batallas y fue punto de partida para la campaña militar que culminó con las victorias de Junín y Ayacucho, sellando así la independencia peruana e hispanoamericana.

“La independencia de Trujillo hay que entenderla como la independencia de la Intendencia de Trujillo, que es una demarcación política colonial que abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Chachapoyas y La Libertad; se trata entonces de la independencia de toda la región del norte del Virreinato y que se mantuvo libre hasta el final del proceso independentista”, comenta el historiador Daniel Parodi Revoredo, catedrático de la Universidad de Lima y autor de, entre otras obras, Las historias que nos unen. Episodios positivos en las relaciones peruano-chilenas, siglos XIX y XX. (Lima, 2014)

Una de las figuras descollantes para la emancipación trujillana fue José Bernardo de Tagle y Portocarrero, elegido para ocupar el máximo cargo en la Intendencia de Trujillo por orden del virrey Joaquín de la Pezuela. Torre Tagle estuvo involucrado desde joven en la causa libertadora y desde el norte del Perú entabló contacto con José de San Martín y la Expedición Libertadora.

“Al principio Torre Tagle era una autoridad virreinal como muchos criollos de la época, pero con ideas liberales al punto que fue diputado peruano en las cortes de Cádiz de 1810-1812, las que redactaron la constitución liberal de 1812. Es así como, tras el llamado de San Martín, Torre Tagle convoca a Cabildo Abierto, donde los vecinos de la ciudad de Trujillo libremente se independizan de España y luego se independiza todo el territorio de dicha intendencia”, sostiene Parodi.

“Torres Tagle tenía relaciones cercanas con Bernardo O’Higgins, director supremo de Chile, quien envía la Expedición Libertadora de Valparaíso al Perú. Entonces, San Martín ya tenía el contacto con Torre Tagle. Con ese apoyo, Torre Tagle declara el 29 diciembre de 1820 la independencia de la Intendencia de Trujillo, al hacerlo el intendente, un cargo oficial, se considera como el primer grito de Independencia dentro de lo que fue el virreinato del Perú”, detalla Scarlett O’Phelan Godoy, destacada investigadora en el proceso emancipatorio peruano y autora de, entre otras obras, La Independencia en los Andes. Una historia conectada (Lima, 2014).

Después de la ceremonia de Independencia, el marqués de Torre Tagle envió emisarios a todos los regiones que conformaban la Intendencia de Trujillo con instrucciones de proclamar su liberación del yugo español. “Antes que la ciudad de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, Lambayeque proclamó su libertad el 27 del mismo mes y año”, acota el también catedrático de la PUCP.

“La independencia del norte permitió que los ejércitos libertadores pudiesen concentrarse en batir las resistencias realistas allí donde estos ofrecieron mayor resistencia para así consolidar la independencia con las batallas de Junín y de Ayacucho en 1824″, agreda Daniel Parodi.

“Posteriormente, el norte del Perú se convierte en el centro de donde van a desplegarse las fuerzas patriotas, porque van a ver dos encuentros que van a tener San Martín. Primero con [el virrey] Joaquín de la Pezuela antes que le den el golpe de Estado, el llamado Motín de Aznapuquio, para tratar de ver cómo se puede llegar a un acuerdo sin que haya una guerra violenta. Cuando hacen el armisticio, se dividen el Perú al norte para que esté concentrado el ejército patriota y al sur el ejército realista”, comenta O’Phelan Godoy sobre la trascendencia de lo que fue proclamar la Independencia de Trujillo.

“Luego, cuando se da la entrevista de Punchauca, esta vez con el virrey José de la Serna, se vuelve un armisticio y nuevamente el norte va para el patriota y el sur para el ejército realista a tal punto que en julio de 1821, José de la Serna abandona Lima para que pueda entrar San Martín a Lima, De la Serna va a terminar gobernando Cusco y el nuevo epicentro del virreinato peruano va a ser el Cusco”, explica la también docente de la PUCP.

Gracias a su importante papel en el proceso de Independencia del Perú, en enero 1822, el Congreso de la República le confirió el título de “Ciudad Benemérita y Fidelísima a la Patria”. “Tenemos que reivindicar Trujillo para orgullo de todos los peruanos ahora que nos encontramos a un año del Bicentenario”, sostiene Parodi Revoredo.

Exhumación de Torre Tagle

En diálogo con el director ejecutivo de la Comisión Especial para la Celebración del Bicentenario de Independencia de la Municipalidad de Trujillo, Constante Traverso Flores, expresó que algunas actividades por la fecha cívica se realizarán de forma presencial y virtual.

Entre las acciones para el Bicentenario de la Independencia de Trujillo se tiene previsto la exhumación del marqués libertador José Bernardo Torre Tagle, sus restos se encuentran en el Cementerio Presbítero Maestro en Lima. El prócer será trasladado a la ciudad de Trujillo para que su descanso imperecedero sea en un mausoleo de la iglesia La Merced.

Para el 29 de diciembre, se iluminará las casas del centro histórico con las banderas de Trujillo y del Perú. Asimismo, se colocarán cuatro placas conmemorativas: una central en el Palacio Municipal; en la plaza de Armas; casa de José Luis de Orbegoso, quien ocupó provisionalmente la presidencia del Perú entre 1833 y 1835; y en la casona de Micaela Merino, quien confeccionó la primera bandera peruana. Trujillo es la primera ciudad del naciente Perú en izar el estandarte nacional.

“Estamos trabajando adicionalmente para conseguir los fondos necesarios para comprar la casa de José Faustino Sánchez Carrión en Huamachuco, personaje que dio los cimientos para la República”, detalló Traverso Flores a La República.

“A mí me gusta la independencia de Trujillo porque no tiene que ver con batallas, es una gesta ciudadana, civil, que no estuvo condicionada por nada, a diferencia de Lima, donde puede decirse que la presencia del ejército sanmartiniano presionó la proclamación, en Trujillo no había nadie que presionase. Será por eso por lo que no recordamos la independencia de Trujillo, porque estamos acostumbrados a recordar héroes militares”, concluye Daniel Parodi.

