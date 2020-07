Julio Guzmán, líder del Partido Morado, saludó que, durante el mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, se haya convocado a las diferentes fuerzas políticas a conformar el Pacto Perú, pues, según sostuvo, “era necesario llamar al diálogo” en aras de vencer a la pandemia del coronavirus.

La réplica del excandidato presidencial es a consecuencia de lo anunciado por el jefe de Estado, quien invitó a las diferentes agrupaciones a componer el referido acuerdo a fin de ayudar a transitar el proceso hacia las elecciones generales de abril del 2021 con acuerdos mínimos que permitan asegurar la democracia hacia el bicentenario de la independencia.

“He escuchado, atentamente, el mensaje a la nación de Martín Vizcarra. El último mensaje de un presidente de la República antes del bicentenario. Saludo el Pacto Perú: era necesario llamar al diálogo y al trabajo de todos y todas para vencer a la pandemia”, expresó Julio Guzmán a través de redes sociales.

De igual manera, el presidente del Partido Morado felicitó, también, los anuncios de la entrega de un segundo subsidio de S/760, denominado “Bono Universal”; los títulos de propiedad, y así como las adquisiciones estatales que se efectuarán a las mypes.

“Estas fueron propuestas presentadas por la bancada Morada y entregadas a [la] PCM [Presidencia del Consejo de Ministros] por el Partido Morado”, acotó.

No obstante, Julio Guzmán, manifestó su preocupación porque Martín Vizcarra no brindó un mensaje amplió en relación a la material laboral. “Salvo Compras Myperú, no hay plan para recuperar los millones de empleos perdidos, sobre todo el de comerciantes, ambulantes y negocios informales que son los que mueven la economía”, exclamó.

“Tampoco se anunció ayuda para que sobrevivan los más vulnerables. La gente se está muriendo de hambre. El apoyo urge, sobre todo para las mujeres que hoy se están organizando en comedores y ollas comunes, que se han multiplicado durante la pandemia”, continuó.

Finalmente, Guzmán Cáceres aseveró que “a pesar de dolor y el difícil momento que pasamos, el Perú puede y tiene con qué salir adelante. Es momento de unirnos por una patria más grande, libre y justa para todos y todas”.

