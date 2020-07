Ante el anuncio del presidente del Congreso, Manuel Merino, de conformar en agosto la comisión especial a cargo del concurso público para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), la constitucionalista Beatriz Ramírez consideró que debe ser el nuevo Parlamento el que elija a los magistrados.

“Este Congreso ya emitió normas que están en conflicto de inconstitucionalidad”, dijo en referencia a los proyectos que suspenden el cobro de peajes y el de inmunidad. Ambos, cuestionados por el Ejecutivo.

Como se sabe, el 9 de junio el TC admitió una acción de inconstitucionalidad por la norma contra los peajes. “El Congreso es parte de esa demanda”, recordó Ramírez.

Y también habría demandas ante el TC, como lo advirtió en su momento el presidente Martín Vizcarra, si el Pleno Legislativo insiste en la contrarreforma de la inmunidad con la fórmula express creada y aprobada el 5 de julio, en el Hemiciclo.

Beatriz Ramírez sostuvo, por ende, que la aceleración de este proceso podría generar que el Legislativo elija a magistrados a la medida de sus intereses. “Este es un Congreso extraordinario y no es tan cierto que no tenga una bancada mayoritaria. Hay un bloque mayoritario que domina la Mesa Directiva. No tiene que ser un solo un solo partido, aquí tenemos un bloque que se mueve por los mismos intereses”, recalcó.

Este bloque en la Mesa es presidido por Manuel Merino (Acción Popular), Luis Valdez (Alianza Para el Progreso), Guillermo Aliaga (Somos Perú) y María Teresa Cabrera (Podemos Perú).

Su colega Ernesto de la Jara, en tanto, resaltó que un factor crucial será cuando la comisión especial elabore el reglamento para la elección del nuevo TC. “Allí finalmente veremos sin convendrá que fuera el próximo Congreso el que eligiera a los nuevos miembros. Se debe ser muy cuidadoso”, advirtió.

Este reglamento deberá ser aprobado en el Pleno.

La comisión encargada del concurso público, cabe precisar, tendrá un representante por cada bancada. El concurso estará acompañado por la Contraloría y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El órgano de control, añadió de la Jara, se encargará de las declaraciones juradas de los postulantes a magistrados.

De la Jara recordó que fue la inadecuada elección de magistrados en el Congreso pasado, lo que originó la disolución de esta institución.

El vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, enfatizó que este concurso no debe descuidar la reforma de la inmunidad y la eliminación del voto preferencial. “Al igual que todas las normas que van a regir en el proceso electoral. Son temas muy importantes que deben avanzar en paralelo”, expresó.

La portavoz del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, por su parte, expresó su preocupación porque el Congreso elija primero a los magistrados, y no se priorice las reglas electorales para el 2021. “Lo urgente es la reforma electoral. El presidente ya convocó a elecciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? ¿Cómo se van a realizar las campañas electorales”, cuestionó.

