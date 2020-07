Omar Chehade: “Se dará tiempo a los candidatos que no tienen partido para que se afilien”

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, indicó el último domingo que retirará la propuesta que imponía como requisito tener una militancia mínima de seis meses para postular como candidato en las elecciones generales del próximo año.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario de Alianza para el Progreso, sostuvo que, en lugar de esa propuesta, se daría plazo hasta el próximo 30 de setiembre para que los nuevos partidos se puedan inscribir y que los que pretendan aspirar a participar en los comicios del 2021 tendrán “un tiempo parecido”, esto luego que seis bancada se expresaran en contra de su proposición sobre reglas para ser candidato.

“No tenemos los votos y ese artículo que era la discrepancia se va a cambiar para darle oportunidad a los candidatos que todavía no tengan partido para que responsablemente se puedan afiliarse y postular. (...) Se les va a dar tiempo a los partidos que no están inscritos, a los nuevos, hasta el 30 de setiembre, y también a los candidatos que no tienen partido para que se puedan inscribir en un tiempo parecido. Ya nadie podrá decir que se está obstruyendo”, expresó.

En otro momento de la entrevista, Omar Chahade, quien ha sido cuestionado en las últimas semanas debido a las decisiones de la comisión que presiden, señaló que no renunciaría a Constitución, ya que, según consideró, es el grupo de trabajo parlamentario que “más resultados ha tenido”.

PUEDES VER Elección de miembros del Tribunal Constitucional enciende las alertas

“¿Por qué habría que renunciar si es la comisión que más resultados ha tenido? En 63 días hemos aprobado el distrito electoral para los peruanos en el exterior; paridad y alternancia de género; concurso de méritos para el Tribunal Constitucional. Sin contar el de impedimentos para postular, el del 6% del PBI para la educación y el tema de la inmunidad”, agregó.

La Comisión de Constitución volverá a sesionar el martes 4 de agosto.

