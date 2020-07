No pedimos dádivas

Soledad Nalvarte, periodista.

Desde la vereda de los ciudadanos a los que no nos llegó bono alguno, los que perdimos lo invertido y nos quedamos con deudas, esperamos políticas adecuadas a una emergencia que nadie esperó. Se requiere más acción, menos palabras y fotos. Queremos una respuesta a los exaportantes de la ONP que se quedaron desempleados. Resulta intolerable escuchar “eso es imposible”, porque demuestra incapacidad. Urge una solución a las deudas bancarias. Estamos en una guerra y es miserable los cobros abusivos por moras e intereses en tiempos de emergencia. No lo siente quien tiene un sueldo seguro. No pedimos dádivas. Se pide un trato solidario ¿Tan difícil es gobernar pensando en quienes lo perdimos todo?

Franco

Claudia María Hernández, comunicadora.

Es ingrato que las encuestas aprueben lo subjetivo no lo demostrable. Se ha hablado mucho de las acciones de contención de la Covid-19 pero no sobre los impactos. No hemos escuchado de PCM/MEF sobre las acciones estratégicas para evitar la debacle económica. En las calles de las grandes ciudades hay más de 2,5 millones de peruanos sin chamba y varias empresas mueren en el intento de resurgir, pero parece que aún no se conoce que Reactiva Perú no es la salvación, sólo un paliativo. Los países líderes de la región lanzaron un shock de inversiones en abril y nosotros no terminamos de hacerlo en julio. En el mensaje presidencial esperamos más franqueza, sinceramiento de lo hecho y de lo tremendo que falta por hacer.