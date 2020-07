Fiestas Patrias | Este martes 28 de julio el presidente Martín Vizcarra dará su mensaje a la nación en el 199° aniversario del Perú. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó que en su pronunciamiento se incluya datos sobre el panorama integral del país ante la llegada del nuevo coronavirus.

En específico se refirió a la información sobre los otros derechos vulnerados por el estado de emergencia, declarada a causa de la pandemia, y no solo los que el Gobierno ha ido anunciado como los vinculados al sector salud.

“Evidentemente a todo el país le interesa saber cuál es la situación de la pandemia, pero no solamente aquellos derechos que se han visto afectados de una manera directa, sino también los otros derechos, como los que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, cuántos centenares de niños han desertado”, señaló Walter Gutiérrez en entrevista con Canal N.

Asimismo, mencionó que uno de los problemas ocasionado es la deserción escolar y universitaria a causa del nuevo coronavirus y la crisis económica que representó. Otro contexto de derechos afectados generado es la desaparición de mujeres durante la pandemia.

“El presidente tiene que explicar al país todo, toda la situación en la que estamos viviendo. Hay 900 mujeres que han desaparecido y no sabemos el estado de las investigaciones. En realidad, la lista es larga”, enfatizó el defensor.

Otra situación de afectación de derechos es el no registro de 150 mil niños que aún no cuentan con partida de nacimiento ni vacunas, por las restricciones iniciadas en el estado de emergencia.

Gutiérrez: “Necesitamos conocer la realidad, pero también saber el por qué

El defensor del Pueblo enfatizó que la población necesita conocer la real situación del país desde todas sus aristas, como sobre las personas fallecidas con enfermedades crónicas que no pudieron atenderse en los centros médicos, ya que se centraron en el tratamiento de casos de COVID-19.

“Creemos que es importante hacer un sinceramiento en la cantidad de contagiados y de fallecidos, se hizo un avance en ese aspecto, pero es insuficiente. Lo que pedimos es que se haga un sinceramiento transversal en el que se hable de los derechos que en este contexto se han afectado pero no se ven”, resaltó en la mañana de este lunes en RPP.

Agregó que con su pedido no señala que el Gobierno tenga la intención de ocultar las cifras de los derechos vulnerados en medio de la pandemia. Si no que al conocer los posibles errores, se aprenderá para no volverlos a cometer en el futuro.

“No podemos señalar que el Poder Ejecutivo tenga información de ocultar, sino que debemos hacer un esfuerzo por tener información mucho más sistematizada y compresiva. Necesitamos conocer la realidad, pero también necesitamos saber el por qué. Tiene que haber cierto nivel de autocrítica, no para señalarnos entre nosotros, sino para poder ver lo que tenemos que corregir”, remarcó Walter Gutiérrez.

