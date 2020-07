Un estudio difundido por el Ministerio de Salud (Minsa) sostiene que el 25,3 % de personas en Lima y Callao ya están infectadas con el nuevo coronavirus (COVID-19).

El médico infectólogo Juan Villena aseguró que esto se debe a que “Lima es una ciudad muy grande” y que 25,3 % es una “cifra enorme” considerando la población. Además, afirmó que si no se hubiese existiendo la cuarentena “fácil estuviéramos en 40 o 42 por ciento por lo menos”.

“Este virus va a seguir con nosotros y nos va a seguir infectando progresivamente cuando lleguemos al 60 o 70 por ciento. Quizás digamos que hemos infectado casi todos lo que estamos en contacto. El primer acontecimiento es infectar a una persona y su entorno“, manifestó en un enlace con Sigrid.PE.

En esa misma línea, explicó que “las personas que todavía no se infectan son aquellas que han estado permanente en casa” y que falta aquellos “que salen permanentemente y todavía no se infectaron más las personas que siguen”.

“En algún momento cuando pensemos que ya no tendremos el virus. Entonces seguirán haciendo pacientes, pero no en el volumen que estamos viendo ahora. En diciembre cuando tengamos 20 pacientes al día no nos vamos a dar cuenta, pero seguirá habiendo”, expresó.

Asimismo, consideró que “era de esperarse” que haya un registro mayor de las personas que fallecieron por la COVID-19 ya que el Minsa “no tienen el tiempo necesario” para hacer dicha medición.

“No se sabe quiénes son los que fallecen en casa. Quiere decir que la pandemia ni mucho menos está siendo regularmente controlada. Está sucediendo lo que estamos mirando que pasa. Si se dijo que vamos a encerrarnos en las casas con cuarentena obligatoria. Eso no se cumplió”, añadió.

En otro momento, Villena estimó que la vacuna contra el coronavirus estaría en nuestro país en junio del próximo año debido a qué cuando se inicie la producción de las mismas “habrá una secuenciación ya de tipo político”.

Ante esto, el médico no cree que esta vacuna para combatir la COVID-19 llegue este año y que es poco probable que el Perú “sea el primer país donde llegue”.

“Por lo menos para el junio del próximo año tendremos la vacuna en nuestras manos. Me encantaría que nos vacunen para salir de casa libremente. Pero eso no será posible hasta el próximo año y quizá se me ocurre que será en el mes de junio antes de tener un peruano vacunado. Antes lo veo muy difícil”, opinó.

