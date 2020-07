Fiel a su estilo, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, volvió a dirigirse al presidente Martín Vizcarra. Esta vez le pidió que anuncie en su discurso de Fiestas Patrias, la construcción de un moderno hospital para todo el sur. De no ser así, indicó que usará todo el presupuesto del gobierno regional para la construcción de una primera etapa de un nuevo nosocomio.

La advertencia la hizo este lunes en instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa donde entregó ambulancias al sector salud. “Le hemos pedido construir un hospital general que vale unos mil doscientos millones (de soles). Ojala el presidente mañana (martes) lo pueda anunciar, porque ll demás solo es un tema de momento, la pandemia va a pasar”, dijo.

El cuestionado gobernador agregó que si el presidente no hace este anuncio, no mendigará dinero al presidente y utilizará todo el presupuesto de la región. “Si usted quiere a Arequipa y al sur, financie esta obra. Y si no lo hace, hemos decido que todo el presupuesto que maneja la región lo vamos a invertir (…). No vamos a mendigar, basta ya”.

Cáceres Llica se dirigió al gerente general Gregorio Palma para que, a penas Vizcarra haya terminado su mensaje presidencial y no haya anunciado la obra, inicien el perfil y expediente técnico para licitar la primera etapa de la obra.

“No voy a permitir que venga otra pandemia y nos agarre con estos hospitales, con problemas de años”, agregó.