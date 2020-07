Coordinador de asesores de Lecaros califica a Pedro Chávarry como víctima de “persecución”

Luis Alberto Pacheco, coordinador del gabinete de asesores del José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, en una conferencia virtual señaló que la “criminología mediática” ha cometido “persecución” en contra de Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación.

El dominical Cuarto Poder difundió el evento virtual del Colegio de Abogados de Arequipa del 8 de julio, en el que el jurista fue invitado como ponente y cuyo título de su exposición fue “Criminología medíatica. La criminalización subjetiva desde los medios de comunicación”.

“Yo soy consciente de la persecución que han desatado en contra de esta persona, de la manera cómo lo han hecho para ocultar actos de corrupción, mas bien de sus persecusores, realmente no es algo que puedo pasar por alto”, señaló el abogado en la conferencia.

Sus declaraciones fueron tan polémicas que el decano del colegiado, que no participó de la ponencia, emitió este comunicado dejando claro que no avala ni se responsabiliza por las opiniones vertidas. Pacheco además tiene su programa semanal en Justicia TV, la señal televisiva del Poder Judicial, siendo el único integrante del Poder Judicial no juez que lo tiene.

El funcionario también fue mencionado en los uno de los CNM Audios, al ser nombrado por Pedro Chávarry y César Hinostroza, en el que conversaban sobre su posible destitución de su entonces cargo como director académico de la Academia de la Magistratura, para evitar más confrontaciones con el juez supremo Jorge Salas Arenas. No obstante, dos meses después fue designado como director de la Escuela de Fiscales.

“Yo tendría toda la razón del mundo para odiar a este señor Chávarry, detestarlo, perseguir a sus perseguidores y decir que lo masacren en este proceso porque este señor me hizo daño, pero si yo obrara de esa manera yo no sería el demócrata que digo ser”, remarcó.

“Ángeles y dominios”

En la conferencia, Luis Alberto Pacheco mostró un fotomontaje de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, señalando que los medios lo han bautizado como los “ángeles”, “adalides de la moralidad”, “los justicieros”, “los superman”.

“Se han encargado de devolverle a Odebrecht alrededor de 580 millones de dólares que no se debió haberle devuelto como consecuencia de la venta de Chaglla”, dijo respecto a los representantes del Ministerio Público que denunciaron a Pedro Chávarry.

Y por el lado de Pedro Chávarry, ahora suspendido fiscal supremo, mencionó que es la víctima de la “criminología mediática” que lo califica como “demonio”. A su vez, incluye a otros personajes como los excongresistas Mauirico Mulder del Apra, Rosa Bartra de Fuerza Popular y Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama.

“Aquí no estoy haciendo proselitismo político ni estoy haciendo ningún tipo de sublimación a favor de estos personajes en particular. Si han cometido delitos pues serán juzgados, pero que sea por un Poder Judicial imparcial, no por uno capturado por la presión mediática que ejerce precisamente esta criminología mediática que crea ángeles y demonios”, continúa en su ponencia.

A su vez, también se refirió a temas como el feminicidio, refiriéndose que los medios transmiten miedo y estigmatizan la figura del hombre como “asesinos de mujeres”. “Si la televisión y la prensa dice que los hombres son por naturaleza asesinos de mujeres, será cierto, para qué vamos a pensar mal. No pensemos mal porque además es peligroso”, manifestó.

No obstante, Luis Alberto Pacheco reconoció “excesos” en su intervención y, mediante el programa periodístico, pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidas con su mensaje.

“Yo tengo que reconocer que me he excedido al mostrar imágenes como esa, si he causado molestia o alguna forma de agravio a las personas que se han sentid así, retiro lo dicho, ofrezco mis disculpas porque no he sido prudente”, señaló en entrevista para el reportaje.

Además, Luis Alberto Pacheco fue jefe inmediato de Yolanda Alvarado López, abogada de 37 años y que en ese entonces era pareja de José Luis Lecaros. Ahora el jurista señala que él no la contrató y que no sabía nada del tema porque “no le gustan los chismes”.

