Luego de largas tratativas en las que hubo propuestas y contrapropuestas, el Ejecutivo y los representantes de Espinar se pusieron de acuerdo para dialogar sobre el conflicto entre esta provincia y la empresa Minera Glencore-Antapacay respecto al Convenio Marco que firmaron en el año 2003.

Los cusqueños habían solicitado una comisión de alto nivel integrada por ministros de Estado y que la cita sea en Espinar. La respuesta del Ejecutivo fue que irían siete viceministros, pero a la ciudad del Cusco. Finalmente, hoy domingo, el gobierno aceptó que el diálogo se realice en Espinar y en un lugar que garantice distanciamiento social, seguridad sanitaria y seguridad para los funcionarios que llegarán. Por su parte, los espinarenses deberán levantar sus medidas de lucha, lo cual implica la liberación de tramos del Corredor Minero que se han mantenido bloqueados con palos, piedras y montículos de tierra.

La comisión de alto nivel, integrada por siete viceministros, arribará al lugar para empezar las conversaciones a las 10.00 de la mañana. La agenda que inicialmente se centró en el Convenio Marco que la provincia firmó con la empresa minera, ahora incluye seis demandas más vinculadas a transporte, salud, justicia, entre otros.

El Convenio Marco en mención implica la entrega anual del 3% de las utilidades de la empresa minera a un fideicomiso, el mismo que tiene como objetivo aprobar proyectos para el desarrollo sostenible de Espinar. Se estima que en este momento hay más de 130 millones de soles.

La población ha propuesto al Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde provincial Lolo Arenas, que de esos 130 millones se utilice 50 millones para otorgar un bono de mil soles, por única vez, a los electores de Espinar.

La empresa ha señalado que el fondo no entrega dinero en efectivo y que en todo caso se debería aprobar algo que beneficie a la población vulnerable. Pero la población sostiene que Espinar es el dueño de ese dinero y decide a quién lo da, en este caso a los electores.

Y respecto al encuentro de mañana, la Alta comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, indicó que han aceptado dialogar sobre todos los temas que les han propuesto, de ahí la cantidad de viceministros que van a viajar.

“Nosotros cerramos en este momento de la manera siguiente: Hemos demostrado permanentemente voluntad de diálogo, hemos demostrado que esta situación de desencuentro es entre dos partes, donde una de ellas no es el gobierno. El gobierno coadyuva a encontrar una solución. Ellos han elegido al obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, como intermediador, nosotros iremos a apoyar la labor del obispo de Sicuani”, señaló Paola Bustamante, tras remarcar que el desencuentro es entre la provincia y la empresa, “y que en los últimos tiempos pareciera que el que no quiere acceder al pedido de Espinar es el gobierno, cuando el Ejecutivo no forma parte del Convenio Marco”.

