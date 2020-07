Celia Capira a Vizcarra: “No se arregla con una disculpa, tiene que haber obras, hechos y realidad”

Las palabras de condolencia enviadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, fueron rechazadas por Celia Capira Mamani, arequipeña quien perdió a su esposo a causa de la COVID-19.

El domingo 19 de julio, una comitiva liderada por Martín Vizcarra visitó la ciudad de Arequipa. Durante el traslado del mandatario, Celia Capira corrió detrás del vehículo donde se transportaba el jefe de Estado para implorar que conozca la situación de los pacientes que permanecían en las carpas afuera del Hospital COVID-19 Honorio Delgado de Arequipa, uno de ellos era su esposo, Adolfo Mamani Tacuri (57), quien falleció el martes 21.

El momento que Celia Capira trató de hablar con Vizcarra Cornejo fue registrado y logró gran difusión. En consecuencia, el pasado 23 de julio, el dignatario se refirió al hecho y pidió disculpas a la mujer por no atender su pedido ni escuchar sus llantos.

“Le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberla escuchado. Estamos a su disposición como de todas las personas quienes han perdido un ser querido para atenderles”, dijo Vizcarra en aquel entonces.

Ante ello, Celia Capira indicó, en diálogo con Correo, que lo dicho por Martín Vizcarra no generará mayor solución, en cambio, emplazó al mandatario iniciar una investigación para detectar si hubo o no inacción por parte de las autoridades pertinentes.

“No, ninguna disculpa va a devolver a mi esposo. No lo arregla con una disculpa, así no se soluciona, tiene que haber obras, hechos y realidad. Quiero que investigue, quiénes son los responsables, que se hagan cargo. Tienen que investigar, caiga quien caiga, porque es un crimen lo que han hecho con mi esposo y con mucha gente. Es la ineptitud de las autoridades correspondientes que en su momento han estado”, expresó al medio citado.

Asimismo, la madre de tres hijos subrayó que la pandemia del coronavirus afectó gravemente la economía local producto de la paralización por el estado de emergencia nacional.

“La gente no tiene dinero, nadie trabaja. Hace que solo las empresas grandes crezcan y a los pequeños nos aplastan como cucarachas. Eso es lo que está haciendo el presidente, no se da cuenta que grandes como él cobran grandes sueldos y nosotros, cuando trabajamos tenemos un sustento de 930 soles por mes, imagine cómo sobrevivimos. Mucha gente ambulante en Arequipa, gente emprendedora que lucha, imagine cómo nos sentimos ahora. El presidente no se humaniza con nosotros, es una persona que no tiene corazón, es inhumano”, exclamó.

“Sí acepté la ayuda psicológica [del Ministerio de Salud] porque es muy importante para mí y para mis hijos, para dar un paso adelante. Estoy muy confundida, aún no logro entender cómo ha pasado, mi esposo estaba tan bien, no logro entender, lo tengo en la mente. Recuerdo cada momento de mi esposo, sus palabras y todo, él estaba bien”, continuó.

El último sábado 25, el Ministerio de Salud reportó que los casos de coronavirus en el Perú son 379.884, diagnosticados entre pruebas serológicas y moleculares. Además, informó que los decesos se elevan a 18.030.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.