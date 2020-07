Walter Martos: “En el Ejecutivo no sabíamos de la propuesta de donación de oxígeno”

El ministro de Defensa, Walter Martos, manifestó este sábado que el Poder Ejecutivo desconocía que la empresa minera Southern Perú propuso donar 20.000 litros de oxígeno medicinal semanal para atender a los hospitales de Arequipa y Moquegua.

“En el Ejecutivo no sabíamos de la propuesta, no se había mencionado en las reuniones de la propuesta de esto en forma específica, se ven los temas en forma general en el Consejo (de Ministros) y la ayuda que se va a dar como una respuesta en el tema hospitalario y materiales”, declaró a Canal N.

Estas declaraciones de Martos Ruiz se producen luego que se concretara la entrega del insumo médico el último 19 de julio, casi dos meses después de que la empresa minera propusiera la donación, razón por la que cuestionan al exprimer ministro Vicente Zeballos.

“Seguro era coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, y con toda seguridad el expremier Vicente Zeballos dará las respuestas que le soliciten y las explicaciones del caso”, continuó.

Al respecto, Zeballos Salinas negó que su gestión haya retrasado la entrega del oxígeno medicinal en mención y que la demora de la entrega se habrían producido por los procesos administrativos entre el Ministerio de Salud y sus entidades adscritas.

“Rechazo con la mayor contundencia esta acusación infame y calumniosa de algún sector que manifiesta que por cuestiones ideológicas o políticas hubiese podido estar desatendiendo la atención de una donación de oxígeno de tanta necesidad para el país”, señaló a Canal N en la víspera.

PUEDES VER Gobierno ratifica disposición para continuar diálogo en Espinar tras violentos enfrentamientos

Horas antes, Zeballos Salinas no asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, grupo de trabajo que lo interrogaría por esta denuncia. Según dijo, no fue notificado.

“Se me ha notificado en Moquegua, no vivo allí hace 9 años. Se me ha notificado en mi casa de Barranco y no vivo allí. Se me ha llamado a mi celular, pero lo he devuelto. Se han comunicado con un asesor mío, (pero) no tengo asesores y los que tenía en PCM se mantienen allí”, agregó.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.