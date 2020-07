Tras la intervención del ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde, quien destacó la importancia de la minería para que el Perú compense todo lo perdido durante la cuarentena, fue inevitable que el gobernador de Arequipa respondiera que hay espacios donde definitivamente no se puede desarrollar, en clara alusión al proyecto Tía María. El premier Pedro Cateriano salió al frente para aclarar la posición del presidente Martín Vizcarra al respecto.

“Mi presencia en Arequipa obedece a un gesto político, para advertir la necesidad imperativa de recuperar la producción minera y compensar lo perdido durante los meses de confinamiento”, con estas palabras inició su breve intervención el ministro Rafael Belaunde, que acudió a la Blanca Ciudad como parte de la comitiva que evaluarían el trabajo desarrollado contra el coronavirus.

Destacó los recursos que tiene el Perú y sostuvo que estos mismos puestos en valor podrían resolver las más apremiantes necesidades que tiene el Perú. “Es el desafío del sector minero hacerlo en el mas irrestricto respeto al medio ambiente y en armonía con la población”.

En ese sentido, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, no dudó en responder a Belaunde. “Hay mineras que si se deben reactivar, pero hay otras que no, las que dañan la ecología considero que se debe hacer un estudio adecuado; la minería sí es una riqueza de nuestro país, pero hay espacios donde no se puede dar”, sostuvo tajante Cáceres haciendo referencia al proyecto cuprífero Tía María.

Y aunque Cáceres Llica había puesto sobre la mesa una serie de temas y proyectos para Arequipa, en su intervención, el premier Pedro Cateriano inició yendo directo al grano. “El presidente Vizcarra ha sido sumamente claro, proyectos mineros impuestos no se van a llevar adelante”.

Pero además Cateriano hizo un llamado para hacer una evaluación sincera de la realidad del sector minero, dejando de lado los prejuicios ideológicos y políticos.

El premier destacó que en el Perú hay empresas mineras que trabajan con tecnología responsable, respetando el medio ambiente. Puso de ejemplo la ampliación de Cerro Verde. “Se decía que Cerro Verde iba a contaminar el río Chili, pero al final no fue así porque se trabajó con tecnología responsable”.

También ejemplificó con la situación de la planta de Camisea en Cusco, donde al inicio la población ponía resistencia, pero al final terminó beneficiándolos.

Agregó que la prioridad del presidente Martín Vizcarra, es potenciar la economía destrabando proyectos. “Ya el presidente anunciara las medidas para destrabar proyectos que generen desarrollo y prosperidad del país”, añadió.

Finalizó señalando que hay otros proyectos mineros con licencia de funcionamiento y que serán ejecutados en los próximos años. “Cuando se vea el desarrollo en beneficio de la población, en educación, en obras, se genere quizá el efecto contagio”, finalizó Cateriano.

TÍA MARÍA

Como es sabido, desde hace varios años, en Arequipa esta pendiente un proyecto cuprífero millonario que la empresa Southern Perú busca sacar adelante en el valle de Tambo, de la provincia de Islay. Hasta hoy no ha tenido éxito en sus intentos. Tía María ha dejado en la región arequipeña una estela de protestas y muertes.