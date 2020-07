Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, respaldó el requerimiento de su colega José Domingo Pérez al Poder Judicial para suspender al partido Fuerza Popular por dos años y medio debido a que “está incluido expresamente dentro de la ley”.

“El doctor Pérez lo que hizo fue un requerimiento que está incluido expresamente dentro de la ley en el artículo 313 del Código Procesal Penal. Es decir, no es que el doctor Pérez está inventando algo. Él está cumpliendo con su deber porque así lo establece la ley, El artículo 313 del Código Procesal Penal es absolutamente puntual respecto a esos pedidos”, declaró este sábado en Nacional.

En efecto, José Domingo Pérez mandó un oficio el pasado 17 de julio al juez Víctor Zuñiga Urday pidiendo “la suspensión de actividades políticas por un plazo de dos años y medio” del partido liderado por Keiko Fujimori.

Ante esto, Vela Barba sostuvo que dicha solicitud se hizo ya que el equipo Lava Jato “no puede dejar de actuar” así como tampoco puedo “permitir pactos de impunidad ni instrumentalizaciones” de parte de las organizaciones políticas durante las investigaciones relacionados con la empresa Odebrecht.

“Se confirmó por Sala Superior la incorporación como investigado, a partir de graves elementos incorporados en la investigación, del partido Fuerza Popular. Antes no se podía hacer pedido porque formalmente no estaba incluido dentro de la investigación conforme a la decisión no solo de un juez sino de tres jueves superiores que así lo han confirmado”, expresó.

En esa misma línea, el coordinador del Equipo Especial explicó que el pedido de suspender al partido fujimorista es “un trabajo técnico” que hace la Fiscalía con el fin de “compatibilizar el avance de las investigaciones” de asegurarse que la agrupación no “obstaculice” el debido proceso.

“Luego se tendrá que resolver en una audiencia todos los elementos aportados y el Poder Judicial resolverá si el requerimiento es fundado en su oportunidad”, agregó.

Cabe recordar que Fuerza Popular acusó un supuesto intento de “deslegitimar” al fujimorismo a través de la acción de la justicia que emprende el Ministerio Público con el fin de que no se “entorpezca la investigación en su contra”.

El equipo Lava Jato viene investigando a Fuerza Popular por haber recibido, supuestamente, $ 1 millón de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer la campaña presidencial de Keiko Fujimori el 2011.

Del mismo modo, la Fiscalía le imputa al partido fujimorista los delitos de lavado de activos y organización criminal por los montos recibidos de empresas privadas en favor de Fujimori.

Finalmente, la solicitud de Pérez espera el trámite correspondiente para proceder con la suspensión en contra de Fuerza Popular.

