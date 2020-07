El presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró el país en estado de emergencia el país con la intención de contener la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). En este periodo ha dictado una serie de medidas permitidas como el aislamiento social obligatorio, toque de queda, entre otros.

Al respecto, Rosa María Palacios considera que en situaciones como esta, muchos Gobiernos han llegado a tener una “tentación” de caer en el autoritarismo, tomando acciones que sobrepasan a sus funciones y justificándolas por ser parte de un objetivo superior.

“Mucho cuidado con la tentación autoritaria, estoy segura que con este gabinete esa tentación se va a dejar de lado. Pedro Cateriano es un hombre de derecho, que conoce perfectamente cuáles son los peligros cuando el Estado se aleja un poco al Estado de derecho justificando su acción en un bien superior”, sostuvo la abogada en su más reciente episodio de su programa Sin Guion.

“La tentación autoritaria es un problema que se presenta no solamente en el Perú sino en el mundo entero. Se da cuando el Estado para combatir una crisis gigantesca, como la sanitaria, la convierte en una utilitaria para otros fines”, continuó.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno utilice la metáfora de que el país está en “una guerra” porque confunde a la población e incluso algunos condenan que se critique el acción del Poder Ejecutivo en medio de la pandemia.

“Cuando se usa la metáfora de la guerra y se hace creer a la población que sí estamos en una guerra real y entienden que se tiene que suspender el estado de derecho por un fin superior. No estamos en una guerra, jurídicamente no lo es. Se pueden utilizar las metáforas de guerra, son útiles aveces”, señala.

En esa misma línea, sugirió al Estado que dejen de usar la frase ‘nueva normalidad', porque, a su parecer, suena autoritario y más se refiere a un cambio de costumbres.

“Esos son cambios de costumbres, no es nueva normalidad. Cuando se habla de nueva normalidad parece que se hablara de un nuevo orden, y los últimos que dijeron esto son los nazis. No es una frase democrática, es una frase muy fascista”, mencionó.

Acorde, agregó que un gobierno democrático no puede permitir que se implementen medidas que vulneren el estado de derecho porque “no es razonable ni proporcional” ante una crisis sanitaria como la actual.

“La tentación autoritaria ha estado presente en la pandemia. Yo sugiero no seguir utilizando esa frase y no seguir hablando de una nueva normalidad impuesta a rajatabla porque suena muy fascista, autoritario, muy de nuevo orden. No confundir la reglas del estado de emergencia con el estado de sitio, que en este momento en el Perú no existe”, resaltó Rosa María Palacios.

