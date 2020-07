La audiencia de prisión preventiva contra la ex primera dama Nadine Heredia se suspendió hasta el 30 de julio, informó el juzgado a cargo de la sesión. La fiscal Geovana Mori solicitó la medida restrictiva que alcanza a los exministros Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Mayorga Alba, por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP).

La sesión en la que la representante del Ministerio Público sustentaría su pedido, de plazo de 36 meses, estaba programada para este jueves 23 de julio a las 10 de la mañana, no obstante, según fuentes de La República, fue suspendida.

La integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato investiga a la esposa del expresidente Ollanta Humala por las presuntas irregularidades en la licitación de Gasoducto Sur Peruano (GSP), considerando que habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de sobornos.

En esta línea, señala a Heredia, Castilla y Mayorga como responsables de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

La solicitud fiscal contra la ex primera dama y los exfuncionarios fue presentada el miércoles 12 marzo, por lo que tras la declaratoria de estado de emergencia quedó pendiente. Se convocó para este jueves luego que empezaron a restablecerse las diligencias judiciales.

Cabe señalar que en el requerimiento de la fiscal Mori se especifica la existencia del peligro procesal en los investigados, por lo que la prisión preventiva aseguraría su presencia en el país, y ya no solo el impedimento de salida.

Entre algunos de los argumentos de la representante del Ministerio Público, sostiene que Heredia Alarcón cumple el peligro de obstaculización al influir, mediante su abogado Wilfredo Pedraza, en el coinvestigado y colaborador eficaz, Jorge Merino.

En el caso de Luis Castilla, la fiscal remarca que no tiene arraigo en el Perú, por trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede es en Washington D. C., Estados Unidos, país en el que también viven sus dos hijas. Respecto a Eleodoro Mayorga, menciona que mantuvo un “intenso movimiento migratorio” entre febrero del 2019 y febrero del 2020. No obstante, ante la emergencia nacional las fronteras internacionales siguen cerradas.

Cabe resaltar que la fiscal utiliza los mismos argumentos que se utilizó para el impedimento de salida y para ahora solicitar la prisión preventiva.

Nadine Heredia con impedimento de salida

El lunes 20 de julio, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia ratificó la orden de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses contra Nadine Heredia por el caso Gasoducto Sur Peruano.

De esta forma, la entidad judicial confirma la resolución emitida el pasado 14 de enero por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien dictó inicialmente la medida contra la ex primera dama.

Los argumentos del magistrado fueron los referidos a que la esposa del exmandatario Ollanta Humala no cuenta con arraigo familiar ni laboral por lo que la medida era necesaria para seguir con la investigación.

