Keiko Fujimori podrá mantener comunicación con Mark Vito y Giulliana Loza

El Poder Judicial ha modificado las restricciones iniciales que impuso a Keiko Fujimori el pasado 30 de abril, cuando la investigada por lavado de activos en el caso Odebrecht fue liberada del penal Santa Mónica.

En aquella oportunidad la Segunda Sala de Apelaciones determinó que la procesada no podía comunicarse con coinvestigados o testigos de la investigación que dirige el fiscal José Domingo Pérez. Ello incluía a su esposo Mark Vito así como a su abogada Giulliana Loza Ávalos.

No obstante, este miércoles el tribunal comprendido por los jueces Sonia Torre, Rómulo Carrcausto y Edgar Medina aclararon, por una petición de Giulliana Loza realizada el 4 de mayo último, que estas limitaciones no la alcanzan a ella ni a Mark Vito ni a los familiares de Keiko Fujimori. Es decir, que la lideresa de Fuerza Popular no tiene impedimentos para comunicarse o hacer coordinaciones de defensa con ellos.

De igual manerra sus hermanos Kenji y Sachie Fujimori, así como su madre Susana Higuchi, quedaron exentas de las limitaciones impuestas inicialmente en abril contra Keiko. La Sala argumentó en este sentido que, si bien ellos son testigos, “no tienen la calidad de falsos aportantes[en la imputación del Ministerio Público] por tanto no se justifica que la prohibición impuesta a la investigada los incluya a estos”. También se consideraron que, al ser familiares de primer y segundo grado, no tienen el deber de declarar en el proceso.

Para el caso de Mark Vito el Poder Judicial señala que si se aplica la incomunicación, ello podría afectar “el derecho se bienestar familiar”; en tanto que para Giulliana Loza, si se hubiese aplicado la limitación de no entablar contacto con ella, se habría perjudicado el derecho a defensa de Keiko Fujimori. En ambos coinvestigados se manifiesta también que la Fiscalía no los imputa como “falsos aportantes”.

Coinvestigados

El caso que dirige Domingo Pérez se centra en los aportes ilícitos de Odebrecht a Fuerza 2011, cuando Keiko Fujimori aspiraba a la presidencia. En la campaña del 2016, asimismo, se imputó también un esquena de lavado de activos junto con otro de falsos aportantes ya supuestamente manifiesto en la contienda del 2011.

Por estos hechos se investiga a Mark Vito y su empresa por lavado de activos. A Giulliana Loza, en cambio, se le sindicó como parte de una estrategia legal para cambiar la versión de los falsos aportantes a la Fiscalía.