El diálogo que mantenían pobladores de Espinar, representantes de la minera Antapaccay y la Presidencia del Consejo de Recursos (PCM), quedó suspendido. Esto a raíz de los enfrentamientos y actos de violencia registrados en el Corredor Minero Sur y otros puntos de Espinar, Cusco.

Durante la jornada de protestas se reportó la quema de cientos de hectáreas de pastizales y de la estación de bombeo de agua que abastece a 600 familias. Trascendió que se produjo la avería del sistema que monitorea la estabilidad de la presa relaves de Camacmayo.

Es a raíz de estos hechos, la PCM optó por interrumpir la reunión del Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar. Lo mismo ocurrió en días anteriores debido a la quema de dos vehículos mineros y el bloqueo del Corredor Minero Sur, como parte del paro convocado por pobladores de Espinar.

Acatan la medida de fuerza para exigir a la empresa minera Antapaccay (de Glencore) entregar un bono extraordinario de 1000 soles a cada elector de la provincia cusqueña para que puedan afrontar los efectos de la cuarentena y la pandemia.

Frente a ello, la representante del PCM, Paola Bustamante, invoco a las autoridades locales hace run llamado a la calma para prevenir más choques entre la Policía Nacional y la población. “El primer afectado por la violencia es el propio pueblo de Espinar”, enfatizó.

Por su parte, un representante de Antapaccay, pidió a los manifestantes respetar lo contemplado en el Convenio Marco, firmado por la empresa minera y representantes de la sociedad civil.

El ingeniero remarcó que los recurso destinados por la minera tiene la finalidad de desarrollar proyectos de desarrollo sostenible en favor de la población. Aclaró que la propuesta del bono de 1000 soles no cumple este objetivo, y por tanto no puede aplicarse. “Lo que quieren es repartirse plata, no es consistente con el convenio”, acotó.