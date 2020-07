Ciro Maguiña: “El coronavirus es muy cambiante, no bajemos la guardia”

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, aclaró que “el desface” mencionado por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “no es lo mismo” que el subregistro de fallecidos por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Ante ello, aseguró que los diagnósticos y las estadísticas “son distintas” ya que las pruebas moleculares y rápidas tampoco aseguran el descarte de contagios al cien por ciento.

“Cuando uno hace estadística hay que ver que diagnostico hacemos. Hay que decirlo: las pruebas rápidas y moleculares en ninguna parte es el 100 por ciento. Por lo tanto, el valor es el criterio clínico que es lo que hemos empleado en el primer nivel”, manifestó en un enlace con Sigrid.PE.

Asimismo, explicó que existen dos criterios: el clínico y el de laboratorio, motivo por el cuál existe gente que muere por “un infarto o neumonitis” a consecuencia del contagio a la COVID-19.

En esa misma línea, sostuvo que el subregistro por la pandemia no llega debido a que también hay personas que fallecen en lugares lejanos no obteniendo así la información al respecto.

“En muchos pueblos jóvenes la gente se muere en su casa y no tienen siquiera para un taxi ni para un cajón. Hay un tema social que hace que esto se agrave. Mi impresión es que hay mucho más muertos eso es evidente, eso no podemos negarlo porque la pandemia en el Perú aún no ha sido controlada”, expresó el médico.

En otro momento, Ciro Maguiña afirmó que la regla de ‘Quédate en Casa’ ya no es segura debido a que muchas familias se vienen contagiando solo por permanecer en sus domicilios.

Del mismo, modo señaló que la pandemia en el Perú “no ha sido controlada” y que los únicos lugares donde ha disminuido —el brote de la COVID-19— son en Loreto y Lambayeque.

“Los únicos lugares donde el rebrote de contagios disminuido son Loreto y Lambayeque. En Lima, resistimos. Arequipa crece y el cuento que la altura nos protege es falso. Hoy Cusco, Huancayo, Juliaca, Puno están contagiándose. El coronavirus es muy cambiante, no hay que bajar la guardia”, agregó.

Cabe mencionar que hasta el miércoles 22 de julio se han realizado 2.133.775 pruebas, entre moleculares y rápidas, de las cuales 1.767.225 salieron negativos dejando un total de 366.550 casos positivos de coronavirus.

Por otro lado, ya son 17.455 las personas fallecidas en el Perú por la COVID-19, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.

