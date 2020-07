Contraloría envía al Ministerio Público informe sobre irregularidades por cambios en las declaraciones juradas de Edgar Alarcón

La Contraloría General de la República envió al Ministerio Público y a la Procuraduría Anticorrupción el informe de su órgano de Control Institucional en el que encontró irregularidades en las declaraciones juradas de bienes y rentas que el ex contralor y hoy congresista de la República, Edgar Alarcón Tejada, presentó cuando estuvo en la institución como gerente general, gerente central de operaciones y Vice Contralor durante el periodo 2011 -2016. Este anuncio lo hizo durante la presentación de informe de Gestión “El control en tiempos de la COVID-19”.

Fue el mismo contralor Nelson Shack Yalta quien señaló que el informe 007-2020 de las presuntas irregularidades sobre el proceso de rectificación, modificación y subsanación que hizo el hoy congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización a sus declaraciones juradas, ya fueron remitidas al sistema de justicia.

“Hay cambios, modificaciones en las declaraciones juradas del señor Alarcón que están bastante alejadas de ser correcciones o errores materiales. Es por eso que la oficina de auditoría interna de la Contraloría lo ha derivado para que se haga una investigación profunda sobre el fondo. La Procuraduría y la fiscalía han mostrado interés y han solicitado copia del respectivo informe. Esto va a continuar su investigación, ya no en la Contraloría sino en los órganos competentes del sistema justicia. Hay que tener en claro de qué sirve presentar una declaración jurada si no voy a confiar en la validez de lo que contiene. Para qué presentar una declaración jurada si luego la voy a cambiar varias veces y de muchísimos años anteriores La lógica de una declaración jurada es que uno diga la verdad. Si se van a ir cambiando no tiene ningún sentido”, expresó el contralor Shack.

PUEDES VER Más de 9 mil funcionarios habrían recibido canastas familiares, informa Contraloría

En el informe 007-2020 no establece responsabilidades sobre el congresista sino sobre los funcionarios de la Contraloría que permitieron a Alarcón realizar los cambios en su declaración Jurada.

“Se ha analizado qué ha sucedido con esos cambios y se han encontrado serias responsabilidades administrativas y una responsabilidad penal en funcionarios de la Contraloría respecto de por qué, a pesar de que la oficina de auditoría interna establece que no podían hacerse esas rectificaciones, se hicieron.

En la conferencia de prensa el contralor también hizo referencia al pedido de detalles laborales de los auditores que elaboraron el informe que cuestiona los cambios en su declaración jurada.

“No voy a tolerar como contralor general de la República ninguna práctica, actividad o modalidad de actuación relacionada a la intimidación de los auditores. Es inaceptable que pidan la información, la ficha de trabajo, con datos personales y profesionales del auditor”, expresó al término de la conferencia.

PUEDES VER Fuerza Popular sostiene que investigaciones en la Fiscalía buscan deslegitimar al fujimorismo

En respuesta a Nelson Shack, el congresista Alarcón respondió vía Twitter rechazar las afirmaciones del contralor a quien acusó de actuar de manera “tendenciosa” al señalar que solicitar información a través del portal de transparencia del Congreso era una muestra de hostilidad del congresista Alarcón.

“Todo ciudadano tiene derecho a la transparencia del proceso que se le involucra a fin que pueda cautelar su derecho de defensa (…) Hago de conocimiento que me enteré por la prensa del informe que da cuenta de la investigación realizada a mis declaraciones juradas”, expresó Alarcón.

De acuerdo con el congresista, no existe norma que prohíba la rectificación de una declaración jurada y afirma que en ningún momento la Contraloría le ha pedido levantar las observaciones o dudas suscitadas por sus declaraciones juradas, sin permitirle el derecho de defensa. Así mismo observó que “el informe no identifica cuál es el delito cometido en agravio del estado”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.